سكرتير عام المنوفية:افتتاح محطة رفع زاوية رازين خلال ديسمبر المقبل

أعلن مصطفى بيومي سكرتير عام مساعد محافظة المنوفية،افتتاح محطة رفع زاوية رازين خلال ديسمبر المقبل.

جاء ذلك خلال تفقده اليوم لمحطة رفع الصرف الصحي بقرية زاوية رازين التابعه لمركز منوف حيث رافقه بالجولة اللواء سيد سالم المستشار الهندسي للمحافظ والمهندس محمد عمر رئيس هيئة مياه الشرب والصرف الصحي فرع المنوفية ووكيل مديرية الطرق والكبارى بالمنوفية و مدير ادارة البيئة بديوان عام المحافظة.

حيث تفقد بيومى ومرافقيه احواض المحطة وغرف الماكينات واستمع الى شرح تفصيلي من رئيس هيئة مياه الشرب والصرف الصحي حول ما يجرى من اعمال وتشطيبات داخل المحطة وامر بيومي بسرعة الانتهاء من الملاحظات التى جاءت فى التقارير الاخيرة حيث اكد بيومي على انه سيتم افتتاح محطة الرفع بزاوية رازين خلال شهر ديسمبر القادم.

يذكر أن المحطة مكونة من محطة تنقية، ومحطة رفع، وشبكة انحدار بطول 20 كم ، وخط طرد بطول 3 كم ، وسيخدم المشروع قري "جزي، زاوية رزين، ودمليج، صنصفط وبهواش وكفر بلمشط " التابعين لمركزمنوف بتكلفة اجمالية 90 مليون جنيه وتعمل المحطة بطاقة 20 الف متر مكعب .