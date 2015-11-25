نقل المواقف من داخل مدينة الزقازيق لخلق سيولة مرورية

قرر الدكتور رضا عبد السلام محافظ الشرقية، نقل مواقف قرى الطاهرة – غزالة – الشبانات – الشوبك من أسفل الكوبري العلوي الجديد بمدينة الزقازيق إلى منطقة الزراعة لخلق سيولة مرورية داخل مدينة الزقازيق، ولفتح الشارع أمام حركة السيارات وعبور المواطنين.

جاء ذلك خلال جولة ميدانية له بالزقازيق اليوم، و أعطى فيها تعليمات لمدير إدارة المرور بالشرقية بتواجد فرد أمن على مزلقان أبو عميرة لتنظيم حركة السيارات تفادياً لوقوع حوادث و حماية لأرواح المواطنين.

ونبه المحافظ على رئيس مركز الزقازيق بإزالة كافة الأكشاك غير المرخصة ورفع الإشغالات و الباعة الجائلين بالمنطقة بالتنسيق مع شرطة المرافق مع ضرورة التواجد المستمر بالمنطقة حتى لا يحتلها البائعون الجائلون مرة أخرى.وأكد المحافظ على أهمية التنسيق الكامل بين الإدارة المحلية والمرور وشرطة المرافق.



>