أخبار عاجلة

ده كلام - سعد الصغير يغني " اصحى الصبح بدري " وسالي : واد يا سعد اصحى يلا -
الأزهر الشريف يدين عملية الدهس في العاصمة السويدية ستوكهولم -
زحام شديد على بوابات دريم بارك للاحتفال بيوم اليتيم -
بالصور.. حفل زفاف جماعي لـ 5 عرائس ضمن احتفالات "يوم اليتيم" بالأقصر -
الشرطة السويدية: اعتقال رجل مشتبه به في هجوم ستوكهولم -
"المرصد السوري": انطلاق طائرات عسكرية من المطار الذي ضربته واشنطن اليوم -
عرض «ابن الريح وقطة بسبع أرواح» في ثان أيام مهرجان شباب الجنوب -
إحالة 24 موظفا وعاملا بـ«أوقاف المنيا» للتحقيق -
ده كلام - وصلة " رقص شرقي " نجم الغناء الشعبي سعد الصغير وسالي : أنت عقدت بنات مصر -
ده كلام - تقليد رائع ومضحك من سعد الصغير لـ" السبكي - شعبان عبدالرحيم - محمد عبدالوهاب - الليثي" -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. محافظات
  5. مصر 365

نقل المواقف من داخل مدينة الزقازيق لخلق سيولة مرورية

Google+ Print
نقل المواقف من داخل مدينة الزقازيق لخلق سيولة مرورية نقل المواقف من داخل مدينة الزقازيق لخلق سيولة مرورية
قرر الدكتور رضا عبد السلام محافظ الشرقية، نقل مواقف قرى الطاهرة – غزالة – الشبانات – الشوبك من أسفل الكوبري العلوي الجديد بمدينة الزقازيق إلى منطقة الزراعة لخلق سيولة مرورية داخل مدينة الزقازيق، ولفتح الشارع أمام حركة السيارات وعبور المواطنين.

جاء ذلك خلال جولة ميدانية له بالزقازيق اليوم، و أعطى فيها تعليمات لمدير إدارة المرور بالشرقية بتواجد فرد أمن على مزلقان أبو عميرة لتنظيم حركة السيارات تفادياً لوقوع و حماية لأرواح المواطنين.

ونبه المحافظ على رئيس مركز الزقازيق بإزالة كافة الأكشاك غير المرخصة ورفع الإشغالات و الباعة الجائلين بالمنطقة بالتنسيق مع شرطة المرافق مع ضرورة التواجد المستمر بالمنطقة حتى لا يحتلها البائعون الجائلون مرة أخرى.وأكد المحافظ على أهمية التنسيق الكامل بين الإدارة المحلية والمرور وشرطة المرافق.

اليوم السابع -11 -2015

اليوم السابع -11 -2015

اليوم السابع -11 -2015

اليوم السابع -11 -2015

اليوم السابع -11 -2015

اليوم السابع -11 -2015
>

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365

مواضيع متعلقة
مقتل 5 تكفيريين في 3 حوادث متفرقة بـ"الشيخ زويد"

مقتل 5 تكفيريين في 3 حوادث متفرقة بـ"الشيخ زويد"

موسكو تعلق العمل باتفاقها مع واشنطن لمنع وقوع حوادث جوية في سوريا

موسكو تعلق العمل باتفاقها مع واشنطن لمنع وقوع حوادث جوية في سوريا

فيديو| «المركز المصري لتعليم القيادة الأمنة».. كيف تتجنب حوادث الطرق؟

فيديو| «المركز المصري لتعليم القيادة الأمنة».. كيف تتجنب حوادث الطرق؟