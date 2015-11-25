نقل المواقف من داخل مدينة الزقازيق لخلق سيولة مرورية

قرر الدكتور رضا عبد السلام محافظ الشرقية، نقل مواقف قرى الطاهرة – غزالة – الشبانات – الشوبك من أسفل الكوبري العلوي الجديد بمدينة الزقازيق إلى منطقة الزراعة لخلق سيولة مرورية داخل مدينة الزقازيق، ولفتح الشارع أمام حركة السيارات وعبور المواطنين.إعلان - Ads إعلان - Ads
جاء ذلك خلال جولة ميدانية له بالزقازيق اليوم، و أعطى فيها تعليمات لمدير إدارة المرور بالشرقية بتواجد فرد أمن على مزلقان أبو عميرة لتنظيم حركة السيارات تفادياً لوقوع حوادث و حماية لأرواح المواطنين.
ونبه المحافظ على رئيس مركز الزقازيق بإزالة كافة الأكشاك غير المرخصة ورفع الإشغالات و الباعة الجائلين بالمنطقة بالتنسيق مع شرطة المرافق مع ضرورة التواجد المستمر بالمنطقة حتى لا يحتلها البائعون الجائلون مرة أخرى.وأكد المحافظ على أهمية التنسيق الكامل بين الإدارة المحلية والمرور وشرطة المرافق.
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