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بالصور.. مجلس مدينة إسنا يزيل 16 حالة تعدى على أراضى زراعية بقريتين

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بالصور.. مجلس مدينة إسنا يزيل 16 حالة تعدى على أراضى زراعية بقريتين بالصور.. مجلس مدينة إسنا يزيل 16 حالة تعدى على أراضى زراعية بقريتين
نجحت الوحدة المحلية لمركز ومدينة اسنا جنوب محافظة الأقصر، اليوم الأربعاء، في إزالة 16 حالة تعدى على الأراضي الزراعية بقريتين فى المهد على مساحة حوالى 3 أفدنة، برئاسة محمد سيد سليمان رئيس المركز وأجهزته التنفيذية.

ومن جانبه صرح رئيس المدينة لـ"اليوم السابع" أن تلك الحملات تخرج بناء على تعليمات محمد بدر محافظ الأقصر بإزالة التعديات على الأراضي الزراعية فى المهد، حيث تمت إزالة 14 حالة تعدى بقرية حاجر النمسا على مساحة 2 فدان خارج الزمام عبارة عن أسوار بالطوب الابيض بارتفاع 3 أمتار وتم مصادرة الطوب وتحرير محاضر للمتعدين.

وأضاف سليمان أنه تمت إزالة حالتين تعدى بقرية كيمان المطاعنة أحدهما ضد "كامل.أ" حيث قام المذكور بعمل سملات خرسانية وسور من الطوب الابيض والاسمنت وتشوين طوب ابيض على مساحة قيراط ونصف، والآخري ضد "عيسي.م" بنفس المنطقة على واحد قيراط عباة عن اسوار من الطوب الابيض والاسمنت وتحررت المحاضر اللازمة لذلك.

اليوم السابع -11 -2015

اليوم السابع -11 -2015

اليوم السابع -11 -2015

اليوم السابع -11 -2015
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