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بالصور.. بدء تنفيذ خطة رصف ومراجعة البنية التحتية فى دسوق بكفر الشيخ

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بالصور.. بدء تنفيذ خطة رصف ومراجعة البنية التحتية فى دسوق بكفر الشيخ بالصور.. بدء تنفيذ خطة رصف ومراجعة البنية التحتية فى دسوق بكفر الشيخ
تابع اللواء أحمد بسيونى زيد، رئيس مركز ومدينة دسوق، أعمال التجهيز والتمهيد لتنفيذ خطة الرصف بمدينة دسوق، بداية من شارع السرايا ومراجعة البنية التحتية من الصرف الصحى ومياه الشرب بالشارع ورفع بيارت الصرف الصحى بطريق قلين، بعد الانتهاء من أعمال التمهيد وفرد السن.

وقال "بسيونى"، إنه تم فرد طبقة الأساس بشارع السينما، والتنبيه على شركة المياه بإحلال وتجديد المياه بشارعى السينما والجلاء، اعتبارا من غد الخميس قبل الرصف، وسيم خلال الأيام المقبلة بداية التجهيز والتمهيد للرصف.

وأضاف رئيس رئيس مركز ومدينة دسق، أنه كلف الإدارة الهندسية بالمتابعة الجيدة لأعمال الرصف مع تواجدها بصفة مستمرة خلال العمل، وسرعة رفع مخلفات التجريف فوراً أولاً بأول، وفرد السن مباشرة مع التنبيه بتواجد شبكة المياه والغاز والتليفونات والكهرباء بموقع العمل بصفة دائمة أثناء العمل.

وقال اللواء محمود مطاوع، رئيس مركز ومدينة قلين، إن الدكتور أسامة حمدى، محافظ كفرالشيخ، اعتمد 60 مليون جنيه لردم وتغطية مصرف قلين، الذى يمر وسط الكتلة السكنية، مؤكداً أن العمل سيتم بداية العام المقبل، بالإضافة إلى رصف جميع الشوارع العامة والفرعية بمحطة قلين، بعد انتهاء أعمال توصيل الغاز، مشيرا إلى أن المحافظ وافق على رصف عدد من الشوارع الداخلية بطول 10 كيلو مترا بتكلفة 10 ملايين جنيه.
>اليوم السابع -11 -2015

اليوم السابع -11 -2015

اليوم السابع -11 -2015
>

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