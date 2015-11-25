صور| خريطة التحرش تبدأ فعاليات حملة «16 يوم» في جامعة القاهرة

المراسل: عمر جمال

نظمت مبادرة ‏خريطة التحرش‬ بالتعاون مع وحدة ‫مكافحة العنف‬ ضد المرأة في ‫‏جامعة القاهرة‬ ومنظمات المجتمع والامم المتحدة افتتاح أنشطة وفعاليات «١٦ يوم» لمناهضة العنف المبني على النوع الاجتماعي ضمن برنامج ‫الجامعات الآمنة‬.

وقاد الدكتور جابر جاد نصار رئيس جامعة القاهرة مسيرة بالأعلام داخل الجامعة ، بحضور العمداء وأعضاء هيئة التدريس والطلاب وأعضاء لجنة مناهضة التحرش بجامعة القاهرة، وذلك فى إطار حملة مكافحة العنف ضد المرأة.

و أكدت المبادرة أن الـ 16 يوما ستتضمن مجموعة من الفاعليات والأنشطة الثقافية والتوعوية والفنية والرياضية بمشاركة هيئة الأمم المتحدة للمرأة والاتحاد النوعي لنساء مصر ومنظمات المجتمع المدني.

وستكون هناك ندوات في أكثر من كليه وضيوف متميزين بالإضافة إلى يوم علمي كامل للأبحاث عن ظاهرة العنف والتحرش بالإضافة إلى عروض فنية ورياضية لمناهضة الظاهرة.