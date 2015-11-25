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صالح جمعة يلحق بالأهلي في دبي للعلاج

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صالح جمعة يلحق بالأهلي في دبي للعلاج صالح جمعة يلحق بالأهلي في دبي للعلاج

قرر الجهاز الفني للأهلي سفر لاعب الفريق صالح جمعة إلى الإمارات لإجراء بعض الفحوصات الطبية على موضع إصابته في الفخذ.

ومن المقرر أن يلحق صالح جمعة ببعثة الأهلي المتجهة إلى الإمارات يوم الـ 27 من شهر نوفمبر الجاري بعد استخراج الأوراق اللازمة لسفره.

وخرج صالح جمعة من قائمة منتخب المستدعاة للمشاركة في بطولة أمم إفريقيا تحت 23 عاما، والمؤهلة لأوليمبياد 2016 بسبب الإصابة.

وسيسافر صالح جمعة إلى دبي من أجل العرض على الأطباء هناك ووضع برنامج علاجي يعود من خلاله سريعا للملاعب.

وسيتسمر معسكر الأهلي في دبي بالفترة من يوم 27 من شهر نوفمبر الجاري، وحتى يوم الثامن من شهر ديسمبر المقبل.

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