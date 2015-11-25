عبد الحفيظ يكشف لـ في الجول.. الهدف من معسكر الإمارات وموقف صفقة السولية

أوضح سيد عبد الحفيظ مدير الكرة بنادي الأهلي موقف ناديه من صفقة ضم اللاعب عمرو السولية المحتملة في شهر يناير المقبل، والهدف من معسكر الفريق الإعدادي المقرر في الإمارات.

ويسافر الأهلي إلى إمارة دبي يوم الـ 27 من شهر نوفمبر الجاري لبدء معسكرا إعداديا مع المدرب البرتغالي الجديد جوزيه بيسيرو، سيستمر حتى يوم الثامن من شهر ديسمبر المقبل.

عبد الحفيظ أكد أن المعسكر يهدف في الأساس لإتاحة الفرص لبيسيرو كي يتعرف على لاعبي الفريق بشكل جيد، ووضع النظام الذي سيسير به مع الفريق بالفترة المقبلة.

وقال عبد الحفيظ في تصريحات لـ FilGoal.com: "المعسكر سيكون فرصة لبيسيرو للتعرف على اللاعبين بشكل جيد لأنه حتى الأن لم يكون فكرة كاملة عنهم بعد".

عبد الحفيظ أتبع "المعسكر سيكون فرصة ثمينة لكل اللاعبين لإثبات ذاتهم ودخول التشكيل الأساسي للرجل البرتغالي لأنه لم يحدد قناعاته عن التشكيل الأساسي بعد".

وأضاف "المباريات الودية التي سنخوضها سنقف من خلالها أيضا على مدى قدرة اللاعبين على تنفيذ فكر بيسيرو والاستجابة لتعليماته".

عبد الحفيظ أكد أيضا أن النادي لم يستقر بعد على الصفقات المحتملة في انتقالات يناير المقبل، إذ أن المعسكر عامل مهم في تحديد ذلك".

وقال عبد الحفيظ في هذا الصدد: "من خلال هذا المعسكر، سيضع بيسيرو يده على المراكز التي تحتاج للدعم في الفريق وعلى شكل القائمة الإفريقية، كما أنه قد يحدد من خلال المعسكر الأسماء التي قد يستغني عنها الفريق خلال شهر يناير أو التي ستخرج في فترة إعارة حتى نهاية الموسم".

وعن صفقة السولية، قال عبد الحفيظ: "ما ينطبق على باقي الصفقات ينطبق على عمرو السولية أيضا، فمن خلال هذا المعسكر سيحدد جوزيه بيسيرو مدى احتياجه للاعب في هذا المركز من عدمه كي نحدد موقفنا من الدخول في الصفقة أو لا".