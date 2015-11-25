الأهلي يكشف.. موقفه من واقعة سهر صالح جمعة ورمضان صبحي

كشف سيد عبد الحفيظ مدير الكرة بنادي الأهلي، موقف ناديه من واقعة سهر ثنائي الفريق صالح جمعة ورمضان صبحي خارج معسكر المنتخب الأوليمبي في مدينة شرم الشيخ.

عبد الحفيظ لم يعر أهمية كبيرة للواقعة مؤكدا أن الأهلي لا يتوقف كثيرا عند الشائعات التي تطلقها وسائل الإعلام عن لاعبي الفريق على حد وصفه.

وقال عبد الحفيظ في تصريجات لـ FilGoal.com: "نحن لا نستجب للشائعات التي تطارد لاعبينا ولن نلهث وراء كل خبر طالما لا يوجد أي وقائع ثابتة".

عبد الحفيظ أتبع "لاعبونا على خلق عالي ويدركون قيمة القميص الذين يرتدونه سواء كان قميص الأهلي أو منتخب مصر، ولذلك فلا يمكن أن يضيعوا هيبة فريقهم بمثل تلك التصرفات".

كانت بعض التقارير الإعلامي قد زعمت أن ثلاثي المنتخب المصري رمضان صبحي، صالح جمعة لاعبا الأهلي ومحمود عبد المنعم "كهربا" لاعب الزمالك كانوا قد تركوا معسكر المنتخب المصري في شرم الشيخ دون إذن ليسهرون رفقة أصدقاء لهم.

عبد الحفيظ قال: "إن تحدثنا عن تلك الواقعة تحديدا، فقد حدثت مع منتخب مصر الأوليمبي الذي يقوده أحد كوادر الأهلي القيمة التي نعرفها جيدا حسام البدري"

وأضاف "من خلال معرفتنا بشخصية حسام البدري القوية والتي لا تقبل أي تهاون، فإن كانت تلك التقارير صحيحة كان سيتخذ قرارات مختلفة معهم قد تصل بالطرد من المعسكر".