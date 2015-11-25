مدرب الزمالك - مرشحان من ألمانيا .. ' قائد جامايكا صاحب الخبرة الإفريقية '

دخل ثنائي ألماني مخضرم قائمة الترشيحات لقيادة الزمالك فنيا خلفا للبرتغالي جوزفالدو فيريرا.

وكان أحمد مرتضى منصور عضو مجلس إدارة الزمالك قد قال إن النادي الأبيض يفضل المدرسة الألمانية في اختياره للمدرب الجديد.

ثم عاد رئيس النادي مرتضى منصور وأكد أمس الثلاثاء على إنه يبحث عن مدرب ألماني مخضرم.

ويجتمع مجلس إدارة الزمالك اليوم من أجل دراسة تطورات ملف المدرب الجديد، وقد يتم الاستقرار على اسم معين.

وقبل الاجتماع، دخل وينفريد شايفر المدرب الألماني صاحب الـ65 عاما قائمة ترشيحات الزمالك.

ويتمتع شايفر بخبرة كبيرة في العمل في إفريقيا، حيث قاد منتخب الكاميرون للتتويج بكأس الأمم الإفريقية 2002.

كما توج شايفر بالدوري الإماراتي مع أهلي دبي، وقاد بعدها العين أيضا.

ويقود شايفر حاليا منتخب جامايكا، بعدما قاد الفريق في بطولة كوبا أمريكا 2015 ووصل لنهائي الكأس الذهبية والذي خسره من الولايات المتحدة الأمريكية.

الاسم الثاني هو فريدهيلم فانكل، والذي لم يسبق له التدريب خارج ألمانيا.

وقاد فانكل فرق كولن وهيرتا برلين وإينتراخت فرانكفورت وبوخوم خلال مسيرته.

ورحل عن تدريب فريق ميونيخ 1860 في أبريل 2014.