سمير صبرى يقيم دعاوى لبطلان قرار فصل العاملين من مجلس النواب

>صرح سمير صبرى المحامى بقبوله الوكالة الصادرة له من موظفى مجلس النواب الصادر قرارات بنقلهم إلى العديد من المصالح الحكومية وإنهاء عملهم بالمجلس، بعد أن تحقق من سلامة موقفهم، بجانب تصريحات وزير الشئون القانونية ومجلس النواب المستشار مجدي العجاتي الذى أكد عدم انتمائهم لجماعة الإخوان الارهابية أو حركة 6 إبريل.

وأضاف صبري أن القرارات التي صدرت ضدهم كلها قرارات تعسفية انتقامية لا تصادف صحيح القانون وأصابتهم جميعا بأضرار جسيمة مادية ومعنوية، وأن الأحكام مستقرة على إلغاء مثل هذه القرارات.

وقال إنه سيقيم أكثرمن عشر دعاوى ضد رئيس مجلس الوزراء ووزير الشئون القانونية ومجلس النواب ووزير المالية ورئيس الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، لإلغاء القرارات الصادرة بنقل بعض العاملين بمجلس النواب الي مختلف المصالح الحكومية.