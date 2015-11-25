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ضبط موظف هارب من 14 حكما قضائيا فى أسيوط

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ضبط موظف هارب من 14 حكما قضائيا فى أسيوط ضبط موظف هارب من 14 حكما قضائيا فى أسيوط
تمكن ضباط مباحث قسم ثان أسيوط، برئاسة المقدم محمد الأمير رئيس مباحث قسم ثان أسيوط، من ضبط موظف مطلوب على ذمة 14 حكماً قضائياً.

تلقى اللواء عبد الباسط دنقل، مساعد وزير الداخلية مدير أمن أسيوط، إخطاراً من المقدم محمد الأمير رئيس مباحث ثان أسيوط، يفيد بتمكن ضباط القسم من ضبط "أ . ا . س" مطلوب على ذمة أحكام صادرة بحقه، تم تحرير المحضر اللازم، وبالعرض على النيابة العامة قام بالمعارضة فى الأحكام الخاصة بقسم ثان أسيوط.
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