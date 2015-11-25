ضبط 52 كيلو لحوم غير صالحة للاستهلاك قبل توريدها لقوات أمن العاشر من رمضان

أكد كمال البلتاجى مدير إدارة تموين العاشر من رمضان، أنه تم ضبط عدد 52 كيلو جرام لحوم غير صالحة للاستهلاك الآدمى، أثناء توريدها لقوات أمن العاشر بالاشتراك مع إدارة الطب البيطرى برئاسة الدكتور أشرف حجازى، وتحرر المحضر 12188 ج أول العاشرمن رمضان، ضد المتعهد محمد إبراهيم محمد.

وأضاف البلتاجى فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع"، أنه خلال حملة للإدارتين صباح اليوم، تم تحرير 5 قضايا تموينية مختلفة عن عدم إعلان عن الأسعار ، و 11 محضر "المحضر 7665 ج ثان العاشر ضد "ا م "استخدام ثلاثة أنابيب غاز منزلى بمطعم ، المحضر 7666 ج ثان العاشر ضد ح ع أسطوانة غاز بمطعم، المحضر 7667 ج ثان العاشر ضد ط م ضبط أسطوانة غاز، والمحضر 7668 ج ثان العاشر ضد ع م ضبط 2 أسطوانة غاز، والمحضر12070 ج أول العاشر ضد ح ا ضبط أسطوانة غاز، و المحضر 12071 ج أول العاشر ضدا ح عدم إعلان أسعار ، والمحضر 12053 ج أول العاشر ضدد. م س عدم إعلان أسعار ، والمحضر 12054 ج أول العاشر ضد." ح ا " عدم إعلان أسعار ، والمحضر 7579 ج ثان العاشر ضد "ف ا " إدارة مخبز بدون ترخيص، والمحضر 7580 ج ثان العاشر ضد" ح م "مسؤل ثلاجة الأمانة وضبط 5 طن بامية بدون بيانات وكذا 5 طن ملوخية بدون بيانات، والمحضر 7664 ج ثان العاشر ضد." م س"ضبط أسطوانة غاز.