أبرزهم «مرسي وحبيشة»: 77قناة مجهولة تسرق الأفلام.. والنايل سات يخلي مسئوليته..والقضاء ينظردعوى وقفها

كتبت- إنجي لطفي

رصدت وكالة ONA، بالأسماء والأرقام، مايقرب من 77 قناة مجهولة غير حاصلة علي تراخيص البث من شركة نايل سات، تعمل علي تدمير صناعة السينما المصرية، لما تقوم به من سرقة الأفلام وبثها علي تلك القنوات المجهولة، والتي ليس لها أي كيان قانوني، الأمر لايقف فقط عند جرائم سرقة الأفلام بل تعدي أيضاً إلي التنويه عبر شريطها الإخباري المتحرك عن أدوية طبية لاتمت لوزارة الصحة بصلة ولا تخضع لإشرافها .

حيث قام جهاز حماية المستهلك بإحالة عدد من تلك القنوات إلي المحامي العام لنيابة جنوب الجيزة الكلية، وهى قنوات تايم الفضائية (قناة تايم سينما وتايم فيلم وتايم أكشن وتايم كوميدى وتايم دراما) وقنوات كايرو الفضائية (كايرو دراما وكايرو وكايرو زمان وكايرو سينما)، وقناة بانوراما دراما وقناة بانوراما فيلم، فى ثماني عشرة قضية، نظراً لقيامها بمخالفة نصوص قانون حماية المستهلك رقم 67 لسنة 2006، واللائحة التنفيذية الخاصة به والمواصفة القياسية رقم 4841 لسنة 2005 بشأن اشتراطات الإعلان عن السلع وذلك لثبوت قيامها بالترويج لبيع منتجات مجهولة المصدر وغير مرخص لها بالتداول للمستهلكين مما يعرض حياة المواطنين للخطر بحسبان الواقعة تشكل جنحة اقتصادية.

قال سيد فتحي مدير غرفة صناعة السينما، إن الغرفة بالفعل اتخذت إجراءات قانونية ضد النايل سات واليوتل سات وهيئة الاستثمار بشأن القنوات المجهولة التي تقوم بسرقة الأفلام من السينما موضحاً أن هذه القضايا مازالت منظورة أمام القضاء.

وأضاف فتحي في تصريح خاص لوكالة ONA، أن النايل سات سبب المشكلة لأنه قام بتأجير الترددات من اليوتل سات فطبيعة الحال جعل اليوتل سات علي نفس المدار الذي يقع فيه النايل سات مؤكداً أن تلك القنوات ساهمت في تدمير صناعة السينما واقتصاد الدولة فيما يخص تحصيل الضرائب نتيجة المبيعات المسروقة.

من جانبه نفى محمد سميح المتحدث الإعلامى لشركة نايل سات، أى علاقه لشركته بما يسمى شركات قرصنه أفلام السينما موضحاً ان كل القنوات التى تقوم ببث أفلام مسروقه لم تحصل على تراخيص من مصر ولا تبث عبر أقمار الشركه وإنما يتم بثها عبر القمر الفرنسى الذى يجاور القمر المصرى فى نفس المدار ويمكن لمن يوجه طبق الإستقبال لمدار 7 درجات غرب أن يستقبل القنوات التى بيثها القمرين.

وأضاف سميح، أن نايل سات لا تبث سوى القنوات الحاصلة على ترخيص من المنطقة الإعلامية الحره التابعة لوزارة الإستثمار إذا كانت تلك القنوات من داخل مصر، أما إذا رغبت أى قناة غير مصرية وتبث من خارج مصر فى البث على أقمار الشركه فيجب أن تحصل على خطاب من وزارة الإعلام الدولة التابعه لها ، وبالتالى ومن خلال تلك الأليه لا يمكن بث أى قناة بطريقه عشوائيه عن طريق أقمارا الشركة.

وعلي الصعيد القانوني، تقدم خالد سليمان المحامي بالنقض، بدعوي قضائية رقم 39928 ضد عدد من القنوات مجهولة الهوية للمطالبة بوقف بثها لما تسببه من إضرار للاقتصاد المصري، لما تدمره من صناعة السينما المصرية والدراما، كما أنها ليس لها أي كيان قانوني.

بينما قال إبراهيم أبو ذكري رئيس اتحاد المنتجين العرب، إن هذه القنوات معلومة الهوية موضحاً أن عملية بثها لا تتم بشكل عشوائي بل أن هناك عقود مبرمة بين هذه القنوات ومشغلي الأقمار الصناعية مشيرا إلي أن المشكلة الحقيقية تتمثل في عدم المتابعة لهذه القنوات لقيامها بسرقات الأفلام من دور العروض السينمائية.

وona تنشر أسماء القنوات:

1. الأهرام سينما

2. تحيامصر

3. محطة مصر الجديدة

4. الفنكوش سينما

5. فايف سينما

6. فايف دراما

7. مرسي سينما

8. تاكسي السهرة

9. لايت تي في

10. أهل الفن

11. هوليود زمان

12. أفلام 18

13. سيما الزعيم

14. سينما برو

15. سيما شبرا بلاس

16. دوللي سينما

17. موجه سينما

18. بانوراما فيلم

19. طلقة هندي

20. أكتوبر تي في

21. بيانولا سينما

22. سندريلا أفلام

23. سينما نورماندي

24. هريدي

25. وسط البلد

26. هريدي

27. صن تي في

28. أوبرا

29. ستار سينما

30. ميلودي أفلام

31. ميلودي كلاسيك

32. جالكسي سينما

33. صافيناز

34. قلب الأسد

35. ليالي سينما

36. الجمهور سينما

37. أبلة فاهيتا

38. حلاوة روح

39. تتح

40. شمال تي في

41. السنيورة

42. حبيشة

43. فرتكة

44. تايم اخترنا لك

45. تايم زمان

46. تايم فيلم

47. تايم سينما

48. تايم تاكسي

49. تايم كوميدي

50. شنبو أفلام

51. شنبو زمان

52. دربكة أفلام

53. المصراوية أفلام

54. توك توك سينما

55. توك توك أفلام

56. بيلودي أفلام

57. بيروت أفلام

58. بيروت سينما

59. سما سينما

60. سينما الوان

61. ماجستيك سينما

62. البيت بيتك سينما

63. سيما علي بابا

64. ليالي سينما

65. كايرو أفلام

66. كايرو زمان

67. كايرو وان

68. سينما 1

69. سينما 2

70. وان

71. وان سينما

72. وان دراما

73. عفروتو

74. تايم

75. قناة LCD

76. قناة MB

77. omc