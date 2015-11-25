10 خطوات لحماية الأطفال من مرض السكري

تتزايد أعداد الأطفال الذين يعانون من السكري من النوع الأول، وهو الأكثر شيوعاً، حيث تتراوح نسبته بين 90 – 95% من حالات السكري عند الأطفال، وينتج عن عدم قدرة البنكرياس على إنتاج الإنسولين

ريهام شمس الدين، أخصائية تغذية في "رايت بايت" (Right Bite)، المركز الرائد في إستشارات التغذية وتقديم الطعام الصحي

فيما يلي بعض النصائح البسيطة لمساعدة الأهل على تحقيق ذلك من خلال العادات الغذائية الصحية والنشاط الرياضي.

1 - شجّعي طفلك على ضرورة عدم تفويت وجبات الطعام، وخاصةً وجبة الإفطار. يمكن أن يساهم خلاف ذلك في رفع مستويات السكر في الدم، وقيام الجسم بتخزين الدهون لحمايته من مستويات الطاقة المنخفضة.

2 - شجّعيه على تناول عدّة وجبات في أوقات محدّدة خلال اليوم (كل 2-3 ساعة كحد أقصى)، بما يساعد على تنظيم مستويات السكر في الدم.

3 - تجنّبي السكريات البسيطة قدر الإمكان (الحلويات، البسكويت، العلكة، المعجنات، المشروبات الغازية، وغيرها). يمكن تناولها مرة واحدة في الأسبوع فقط كحد أقصى. كما يمكن استبدال الحلويات المنكّهة مثل الكاسترد وغيرها بالفواكه الطازجة واللبن الزبادي العادي أو الزبادي الذي يحتوي على الفواكه الطازجة.

4 - شجّيع طفلك على تناول الوجبات الخفيفة الصحية والمغذية، مثل أصابع الجزر والخيار مع الحمص أو الجبن، والفواكه الطازجة.

5 - احرصي على تضمن الأطعمة الغنية بالألياف في وجباته (الخبز بالقمح الكامل، المعكرونة بالقمح الكامل، الرز بالقمح الكامل، العدس، الكينوا، الفاصوليا، وغيرها). اجعلي مثل هذه الأطعمة خيارك الأول، بدلاً من الأطعمة المكررة الخبز الأبيض والمعكرونة البيضاء، وغيرها.

6 - خفّضي من كمية الملح في الطعام، وتجنّبي الأطعمة الجاهزة والشوربات والوجبات المجمدة والزيتون والمخللات والمواد المعلبة لأنها غنية جداً بالصوديوم. قدمي لطفلك الطعام الطازج والطبيعي دائماً.

7 - اتركي دائماً في المطبخ بعض الوجبات الخفيفة الصحية في متناول أيدي الأطفال ليكون خيارهم المتاح بدلاً من البحث عن خيارات غير صحية.

8 - شجّعيه على الحركة والنشاط، كممارسة ما يفضله من الرياضة لمدة 30 دقيقة على الأقل يومياً.

9 - من الضروري أن لا تتجاوز فترة مشاهدة التلفاز واستخدام الأجهزة (مثل الكمبيوتر والآي باد والأجهزة اللوحية، وغيرها) عن ساعتين فقط في اليوم. احرصي على قضاء وقت أكبر معهم وممارسة النشاطات معاً، مثل التسوّق واللعب والقراءة.

10 - قومي بتعريف طفلك بمخاطر السمنة والأمراض المصاحبة لها في صغرهم، وأيضاً على المدى الطويل.