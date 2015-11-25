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الحكم بنفقة 15 ألف جنيه لطفلى رانيا يوسف ضد طليقها المنتج محمد مختار

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الحكم بنفقة 15 ألف جنيه لطفلى رانيا يوسف ضد طليقها المنتج محمد مختار الحكم بنفقة 15 ألف جنيه لطفلى رانيا يوسف ضد طليقها المنتج محمد مختار
قضت محكمة الأسرة بعابدين، برئاسة المستشار وائل حجازى، اليوم الأربعاء، بنفقة 10 آلاف جنيه للصغيرين فى الدعوى التى أقامتها الفنانة رانيا يوسف، ضد طليقها المنتج السينمائى محمد مختار، و5 آلاف جنيه أجر مسكن لها.

وحضرت الفنانة رانيا يوسف للمحكمة الجلسة الماضية برفقة محاميها وأقاربها لنظر دعوى النفقة الخاصة بصغارها ضد المنتج محمد مختار طليقها.

كانت رانيا سعيد محمد وشهرتها "رانيا يوسف"، ممثلة، أقامت دعوى قضائية حملت رقم 10 لسنة 2015 ضد طليقها محمد مختار حمزة، المنتج السينمائى تطالبه بنفقة لإبنتيها.


>اليوم.. الحكم بدعوى نفقة الفنانة رانيا يوسف ضد طليقها المنتج محمد مختار
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