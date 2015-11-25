الداخلية التونسية: العملية الإرهابية تمت باستخدام 10 كجم مواد متفجرة عسكرية

أكّدت وزارة الداخلية التونسية فى بيان /اليوم الأربعاء/ أنّ العمليّة الإرهابيّة التى تمت أمس فى تونس لعاصمة تمّت باستعمال حقيبة ظهر أو حزام ناسف يحتوى على 10 كجم من مادّة متفجّرة عسكريّة.

وأفادت أيضا أن إدارة الشّرطة الفنيّة والعلميّة حددت هوية جميع الشهداء ال12 بواسطة البصمات ويشتبه أن تكون الجثة ال13 للإرهابى منفذ العملية، ويجرى حاليا العمل على كشفها باستخدام تقنيات التّحليل الجينى حيث تعذر اللجوء للبصمات لتناثر أشلاء أصابع الإرهابى.

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