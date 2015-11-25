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بالصور.. البحث الجنائى التونسى يفتش حطام حافلة الحرس الرئاسى والسبسى يزور المصابين

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بالصور.. البحث الجنائى التونسى يفتش حطام حافلة الحرس الرئاسى والسبسى يزور المصابين بالصور.. البحث الجنائى التونسى يفتش حطام حافلة الحرس الرئاسى والسبسى يزور المصابين

>قامت قوات البحث الجنائى التونسية بتفتيش حطام الحافلة التى تعرضت للأنفجار أمس الثلاثاء فى أعقاب هجوم بقنبلة على السيارة التى كانت تنقل الحرس الرئاسى وسط مدينة تونس .

وتعمل الوحدات الأمنية الفنية على معرفة ملابسات الانفجار ، ولكن مصادر أمنية رجحت حدوثه مبدئيا عبر انتحاري.

وأغلق الأمن الشارع الرئيسى الحبيب بورقيبة بينما عادت حركة المرور بشارع محمد الخامس المحاذى له والذى شهد أسوأ عملية إرهابية حتى الآن منذ الهجوم الذى استهدف وحدات للجيش بجل الشعانبى فى يوليو من العام الماضى وأوقع آنذاك 14 قتيلا فى صفوف الجنود.

ومن ناحية اخرى توجه رئيس الجمهورية التونسى، الباجى قايد السبسي، إلى مستشفى قوات الأمن الداخلى بالمرسى للإطمئنان على عدد من مصابى الهجوم الارهابى الذى استهدف حافلة الأمن الرئاسى .

اليوم السابع -11 -2015

اليوم السابع -11 -2015

اليوم السابع -11 -2015

اليوم السابع -11 -2015

اليوم السابع -11 -2015

اليوم السابع -11 -2015

اليوم السابع -11 -2015

اليوم السابع -11 -2015

اليوم السابع -11 -2015

اليوم السابع -11 -2015
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مصر 365