مطار عدن الدولى يستأنف حركة الملاحة الجوية بعد توقفها عدة أشهر

استأنف مطار عدن الدولى جنوب اليمن اليوم الأربعاء حركة الملاحة الجوية بعد توقف دام نحو ثمانية أشهر جراء المواجهات المسلحة التى دارت بين الحوثيين مدعومين بقوات صالح من جهة وقوات الجيش والمقاومة الشعبية من جهة أخرى.

وقال مصدر مسؤول فى المطار ، طلب عدم الكشف عن اسمه ، لوكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ) ، إن مطار عدن الدولى أصبح جاهزاً لاستقبال رحلات الطيران المدنى ، وستنطلق اليوم أول رحلة للخطوط الجوية اليمنية من مطار عدن إلى مطار العاصمة الأردنية.

وأوضح المصدر أن استئناف نشاط مطار عدن جاء بعد عملية إعادة تأهيله بدعم وإشراف من دولة الإمارات ، حيث تم تأهيل الإنارة ، وبعض المرافق الموجودة فى المطار مثل البرج وهنجر صيانة الطائرات والمدرج وساحة وقوف الطائرات إلى جانب صالتى الوصول والمغادرة.

وسبق أن استأنف مطار عدن الدولى حركة الملاحة الجوية فى أغسطس الماضى ، لكنه سرعان ما توقف عن الحركة نتيجة عدم اكتمال عملية تأهيله.

>