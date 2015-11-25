بدء التحقيق في أحداث «العوامية » بالأقصر

بدأت نيابة الأقصر التحقيق في أحداث العنف والاشتباكات التي وقعت بين الشرطة وأهالي منطقة العوامية فجر اليوم الأربعاء علي خلفية وفاة شخص بعد ساعات من القبض عليه .

> واستدعت النيابة ضباط قسم شرطة الأقصر وعدد من شهود العيان لسماع أقوالهم حول اتهامات الأهالي للشرطة بتعذيب المواطن حتي الموت.

> في سياق متصل وصل إلي مشرحة مستشفي الأقصر الدولي منذ قليل الطبيب الشرعي المكلف بشريح جثة المتوفي لمعرفة سباب وفاته.

وكانت منطقة العوامية بالأقصر قد شهدت أعمال كر وفر بين المواطنين المحتجين والشرطة بعد أن فرقت الشرطة الأهالي المحتجمهرين أمام قسم الشرطة بإطلاق القنابل المسيلة للدموع والأعيرة النارية في الهواء.

وقطع العشرات من أهالي منطقة العوامية بمدينة الأقصر الطريق المؤدي لفندق الجولي فيل وأشعل المحتجون النيران في إطارات السيارات ووضع فروع الأشجار بعرض الطريق لمنع مرور السيارات قبل أن تمكن الشرطة من إعادة فتحه بعد إغلاقه لقرابة الساعتين من قبل الأهالي.

وفرضت قوات الشرطة بمحافظة الأقصر كردون أمني حول منطقة العوامية وعززت من تواجدها بمحيط مديرية الأمن والأقسام بعد فض تجمهر المئات من الأهالي.

وكانت قوة من قسم شرطة الأقصر ألقت القبض علي المدعو (ط . ع ) 47 عاما أثناء تواجده في مقهي بمنطقة العوامية مساء أمس الثلاثاء وإقتياده إلي قسم الشرطة حتي فوجئت عائلته بتلقيها نبأ نقله إلي مستشفي الأقصر الدولي جثة هامدة وفق تقرير صادر من المستشفي .