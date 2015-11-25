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شرطة التموين تضبط صاحب شركة استيراد قبل ترويجه 8 آلاف طن قمح مليئة بالحشرات

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شرطة التموين تضبط صاحب شركة استيراد قبل ترويجه 8 آلاف طن قمح مليئة بالحشرات شرطة التموين تضبط صاحب شركة استيراد قبل ترويجه 8 آلاف طن قمح مليئة بالحشرات
نجحت شرطة بوزارة الداخلية فى إنقاذ البلاد من كارثة غذائية، فى ضبط 8 آلاف طن قمح مستورد مثقوبة ومصابة حشريا ومخلوطة بكمية كبيرة من الأتربة والحصى.

وردت معلومات للواء محمود العشيرى مساعد وزير الداخلية لمباحث التموين، مفادها قيام مالك شركة للإستيراد والتصدير بدمياط بتجميع كميات كبيرة من القمح المستورد المصاب حشريا والمثقوب والمخلوط بكميات كبيرة من الأتربة، تمهيداً لتوزيعه على مطاحن القطاع الخاص المنتجة للدقيق الفاخر استخراج 72 % مدخلاً الغش والتدليس على جمهور المستهلكين بهدف تحقيق أرباح طائلة غير مشروعة.

وتحركت قوة تموينية مكبرة استهدفت مخازن المتهم وتم ضبطه، وعثر داخل مخازنه على 8 آلاف طن قمح مستوردة مثقوبة ومصابة حشريا ومخلوطة بكمية كبيرة من الأتربة والحصى.
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مصر 365

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