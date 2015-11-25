ضابط و2 معاونين فى كل قسم شرطة لمواجهة العنف ضد المرأة وحل المشاكل الاسرية

قال العميد محمد كمال، رئيس قطاع حقوق الإنسان بمديرية أمن الإسكندرية، أن هناك وحدات فى جميع وحدات أقسام الشرطة بالإسكندرية مختصين بحقوق الإنسان والعنف ضد المراة والاستعانة بضابط و2 معاونين مهمتهم فقط تلقى مثل هذه البلاغات ومعاونة من له حق ويواجه مشكلة فى هذا القسم وإعطاءه نصوص القانون، التى توضح حقها .

وفى كلمته التى ألقاها محمد كمال ضمن فعاليات اليوم العالمى لإزالة العنف ضد المرأة، الذى ينظمه المجلس القومى للمرأة بالإسكندرية، برئاسة المهندسة سامية مصطفى، والشيخ البدرى السمان، وكيل مديرية أوقاف الإسكندرية، والقمص أنطونيوس صادق راعى كنيسة الأنبا إثناسيوس، أشار إلى أن القسم دائماً يجعل الحل الأمنى هو الأخير لأنه عندما يتطور يؤدى إلى تفكك الأسرة والتأثير على نفسيه الأطفال إن وجدت فى حالة العنف الأسرى.

وكشف كمال عن قيام مديرية الأمن بشن حملات يومية بسيارات الشرطة أمام المدارس، لمنع محاولات التحرش الخاصة بالشباب، بالإضافة إلى وجود حملات توعية فى المدارس والجامعات ضد التحرش والعنف ضد المراة .

وأشار العميد كمال إلى أنه فى حالة وجود أى نوع من التباطؤ فى الأقسام المختصة بذلك يتم اللجوء إلى مأمور القسم مباشرة للحل السريع، وطمأنة المجنى عليها حسب حالة الاعتداء، قائلاً: "لن نتعاون على إسكات صوت الضحية فى هذه الحالة حتى لو لم تكن تمتلك الإمكانيات المادية ".

وشدد رئيس قطاع حقوق الإنسان على أن أشد درجات الاعتداءات على المرأة فى العالم تأتى خلال فترات الحروب، ومثال ذلك حرب البوسنة، وكيف كان الجنود يتعدون على المرأة حنسياً حتى وصلن إلى 50 ألف حالة.

وتابع كمال أن الاعتداءات على المرأة تتفاوت، ولكن أشدها هو العنف الأسرى الذى لا يوجد له مبرر كافى ونحاول تجنيب الأسر ويلات اللجوء إلى القانون ولكن فى حالة استحالة الأمر نحيل الأمر للقضاء وتبليغها بحقوقها وما لها.

واتم كمال تصريحاته بإن التطور السياسى خدم المراة فأصبحت تشغل مناصب كبيرة وقيادية فى الدولة وحصولها على مقاعد فى مجلس النواب، بما يؤهلها إلى إثبات ذاتها وقدرتها على النجاح .