مطار شرم الشيخ يستقبل 22 رحلة طيران على متنها 1921 سائحا

قال عصام خضر مدير إداره الأزمات والعمليات بديوان عام المحافظة، اليوم الأربعاء، أن نسبة الإشغالات السياحية العامة في انخفاض ملحوظ، حيث وصلت نسبة الإشغال بشرم الشيخ إلى 16%.

واضاف خضر، أن مطار شرم الشيخ الدولى، استقبل اليوم 22 رحلة طيران على متنها 1921 سائح من مختلف الجنسيات باجمالى 1921سائح.

فى نفس السياق، غادرت مطار شرم الشيخ 22 رحلة طيران على متنها21111 سائح من مختلف الجنسيات، واستقبل منفذ طابا 263سائحا بينما غادر260 سائحا.

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