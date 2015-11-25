محمد محسب رئيسا لإتحاد طلاب جامعة الزقازيق ومحمد السبكى نائبا

أعلنت اللجنة العليا لإنتخابات الإتحادات الطلابية بجامعة الزقازيق فوز الطالب محمد محمود أحمد محسب بكلية الطب البشرى بمنصب رئيس الإتحاد والطالب محمد على السبكى بكلية التمريض بمنصب نائب رئيس الإتحاد.

وأعرب الدكتور عبد الحكيم نور الدين القائم بأعمال رئيس الجامعة ونائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب عن تفاؤله بإنتهاء العملية الانتخابية بالجامعة والتي سادتها أجواء من الشفافية والحيادية والإلتزام وعدم خروج المرشحين عن القواعد المنظمة بإعتبارها خطوة ايجابية وممارسة حقيقة لحق الطالب فى التعبير عن رأيه وإختيار ممثليه خاصة مع تزامنها مع انتخابات مجلس النواب ، كما أعلن أنه سوف يتم تنظيم إحتفالية لتنصيب الإتحاد فى تشكيله النهائي ليبدأ بعد ذلك القيام بمهامه .

جاء ذلك عقب إعلان نتيجة الانتخابات التي عقدت بالجامعة بحضور أعضاء اللجنة المشرفة على الإنتخابات والمشكلة من الدكتور محمد بركة عميد كلية الصيدلة والدكتورة إيمان الحار ونى عميد كلية التربية الرياضية بنات والدكتور أشرف صابر وكيل كلية الطب البشرى والدكتور هانى عبد الرؤوف منسق عام الأنشطة الطلابية ومحمد كمال مدير عام رعاية الطلاب وممثلى لجان إتحادات طلاب كليات الجامعة المختلفة .

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