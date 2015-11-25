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القبض على 70 مهاجرا غير شرعى ببنغازى

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القبض على 70 مهاجرا غير شرعى ببنغازى القبض على 70 مهاجرا غير شرعى ببنغازى

ألقى جهاز مكافحة الهجرة غير الشرعية ببنغازى (توكرة- المقرون) القبض على 70 مُهاجرًا غير شرعى من جنسيات سودانية وأفريقية، بمناطق مختلفة بمدينة بنغازى بليبيا، لا يحملون أوراقًا ثبوتية.

وقال رئيس قسم الهجرة غير الشرعية النقيب أحمد العرفى- فى تصريح الأربعاء، أنه تم ترحيل المهاجرين من مركز إيواء برسس شرق مدينة بنغازى برًا إلى مدينة سبها جنوب البلاد.

وأضاف العرفى أن المهاجرين غير الشرعيين من الجنسية التشادية والسودانية، مشيرًا إلى أن من بينهم 14 مهاجرًا يحملون أمراضًا معدية مثل الوباء الكبدى والإيدز، وكانوا ضبطوا فى مدينة بنغازى وضواحيها.

وأوضح أن المُهاجرين غير الشرعيين رحلوا إلى مركز الإيواء فى سبها تمهيدًا لترحيلهم إلى بلادهم، مُناشدًا الموقتة التواصل مع سفارات المهاجرين غير الشرعيين للإسراع فى عملية ترحيلهم، بسبب عجز ونقص الإمكانات لدى قسم الهجرة غير الشرعية.
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مصر 365

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