سلطنة عمان تدين سلسلة الهجمات الإرهابية فى مصر وتونس وليبيا

أدانت سلطنة عمان بشدة، الأربعاء، سلسلة التفجيرات الإرهابية التى وقعت أمس فى كلّ من تونس ومصر وليبيا التى استهدفت حافلةً تقل عناصر من الأمن الرئاسى التونسى فى تونس وفندقاً بمدينة العريش فى شمال سيناء فضلا عن التفجير الانتحارى الذى استهدف نقطة تفتيش أمنية شرق العاصمة الليبية طرابلس، وأسفرت عن سقوط عدد من الشهداء الأبرياء وجرحى ومصابين.

وأكدت وزارة الخارجية العمانية - فى بيان نقلته وكالة الأنباء العمانية - تضامن السلطنة مع حكومات شقيقاتها ووقوفها فى مواجهة الإرهاب واستئصال كل منابعه واجتثاثه من جذوره، معربة عن صادق مواساتها لأسر الضحايا والدعاء بالشفاء لعاجل للمصابين والجرحى.