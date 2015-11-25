محافظ بورسعيد يتابع سير العمل في إنشاء الأرصفة البحرية

مراسل بورسعيد:جمال نوفل

تفقد اللواء مجدي نصر الدين، محافظ بورسعيد، منطقة وميناء شرق بورسعيد لمتابعة الأعمال التى تتم فى الأرصفة البحرية وكذلك مداخل الأنفاق.

وقال «محافظ بورسعيد» أن أعمال التطوير التي تشهدها منطقة شرق بورسعيد وإنشاء الأرصفة البحرية الجديدة المخطط لها مستقبلا عدد 12 رصيفا، مما يساعد على وضع ميناء الشرق ضمن مصاف أفضل عشرة مواني على العالم، حيث تمر معظم تجارة العالم من خلال مواني بورسعيد.

وأضاف «نصر الدين» أن موقع المنطقة يساعد علي جذب المستثمرين من داخل مصر وخارجها بفضل الموقع الجغرافي الفري الذي تتميز به، حيث إن معدل العمل يسير بصورة طيبة في جميع المشروعات التي تجري هناك، فالمكان تحول إلى شعلة نشاط من أجل إنجاز المشروعات فى ظل التأكيد على أن مستوى العمل في إنشاء رصيف بحري جديد بطول 500 متر تحت إشراف الهيئة الهندسية للقوات المسلحة وصل إلى مراحل متقدمة بعد أن تم تثبيت جميع الخوازيق على عمق 68 م نظرًا لطبيعة الأرض.

وأوضح محافظ بورسعيد» ، أن بدء العمل في رصيف آخر بطول 500 متر تنفذه شركة المقاولون العرب وآخر شركة أورسكوام وكذا شركة بتروجيت فى ظل التأكيد على أن عدد الأرصفة التي يتم العمل فيها حاليا 3 أرصفة، حيث إن هناك 7 شركات تعمل حاليا في إنشاء الأرصفة لسرعة إنجاز العمل ضمن مخطط تنمية محور إقليم قناة السويس.

> وأكد «نصر الدين» على أن تنمية شرق بورسعيد من المشروعات القومية العملاقة، حيث يعتبر قاطرة التنمية لمصر والذي سيعمل علي توفير الالاف من فرص العمل

وأشار إلى أن هناك اهتماما كبيرا من الدولة بسرعة الانتهاء من تطوير المنطقة والميناء، مضيفًا أن القناة الجانبية المزمع إنشاؤها على مساحة 9.5 كم عن طريق أعمال التوسعة والتعميق سوف تساعد كثير على تقليل مدة انتظار السفن.

وقام المحافظ بالمرور على الأعمال التى يتم تنفيذها بمداخل الأنفاق بشرق التفريعة التى تتم بإشراف القوات المسلحة، حيث يتم إنشاء ثلاثة أنفاق ببورسعيد منهم عدد 2 نفق للسيارات 19 بطول 4,8 كم لكل منهما مترا بحانب إنشاء نفق للسكة الحديد ويسمح بمرور القطارات فى اتجاهين، حيث إن أعمال الحفر تتم على عمق 56 مترا، ويقوم بتنفيذه تحالف شركة المقاولون العرب وأوراسكوم، بالإضافة إلى مكتب الاستشارات الهندسية ومكتب استشاري أسباني، حيث تم عمل إحلال للتربة لمليون متر مكعب، هذا وسوف تصل ماكينة الحفر الخاصة بالنفق خلال الشهر القادم على أجزاء ويتم تجميعها للبدء في أعمال الحفر فسوف تكون الأنفاق نقلة كبري لشبكات الطرق بمصر وربط الدلتا بسيناء والعمل علي توفير الوقت والجهد.