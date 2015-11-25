صور| جنازة عسكرية للشهيد «أيمن ركابى» بمطار أسوان الحربى

ودعت محافظة أسوان، اليوم الأربعاء، ابنها الشهيد أيمن ركابى أحمد، المجند بالقوات المسلحة، والذى اغتالته يد الإرهاب الأسود أثناء تأديته الواجب الوطنى فى تأمين مقر القضاة بمدينة العريش بشمال سيناء صباح أمس.

كان فى مقدمة المشاركين فى الجنازة العسكرية بمطار أسوان الحربى محافظ أسوان مصطفى يسري والقيادات العسكرية والأمنية وجموع غفيرة من أسرة وأقارب وأهالى قرية السلسة بمركز كوم أمبو مسقط رأس الشهيد.

أعرب محافظ أسوان عن خالص عزائه ومواساته لأسرة الشهيد وباقى شهداء الحادث الإرهابى الغاشم على مقر القضاة بالعريش، والذى أسفر عن وقوع ضحايا أبرياء كانوا يؤدون واجبهم الوطنى لاستكمال الاستحقاق الثالث من خارطة الطريق،

وأكد «يسري» أن استهداف أرواح الأبرياء الآمنين بهذا الحاث الجبان يتنافى مع كافة الشرائع السماوية والقيم والأعراف الإنسانية، مشيرا إلى أنه لن يوقف مصر عن استكمال بناء الدولة المدنية الحديثة لتحقيق الاستقرار والنماء والمستقبل الواعد لأبنائها .

ويشار إلي أن الشهيد أيمن ركابى أحمد 19 سنة، حاصل على دبلوم المدارس الصناعية نظام الثلاث سنوات، ووالده متوفى ولديه 4 أشقاء هو أصغرهم سناً، وقد تم تجنيده منذ 8 أشهر، وآخر زيارة التقى فيها أسرته منذ 10 أيام.