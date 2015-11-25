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ضبط 13 هاربا من أحكام و4 أشخاص بحوزتهم أقراص مخدرة بالوادى الجديد

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ضبط 13 هاربا من أحكام و4 أشخاص بحوزتهم أقراص مخدرة بالوادى الجديد ضبط 13 هاربا من أحكام و4 أشخاص بحوزتهم أقراص مخدرة بالوادى الجديد
شنت مباحث مديرية أمن الوادى الجديد ومباحث قسم شرطة الداخلة، حملة أمنية مكبرة، تمكنت خلالها من ضبط 4 أشخاص وبحوزتهم مواد وأقراص مخدرة، وذلك خلال حملة أمنية موسعة بمركز الداخلة، حيث تم ضبط "محمد.أ" سائق 32 سنة، ومقيم بالداخلة وبحوزته 40 قرصا مخدرا، كما تم ضبط "راضى، م" نجار 37 سنة، ومقيم بمركز الداخلة وبحوزته 8 أقراص مخدرة، و"إسلام، ك" 23 سنة حاصل على دبلوم صنايع ومقيم بمركز الداخلة وبحوزته 4 أقراص مخدرة، وضبط "سيد، ن" 29 سنة حاصل على دبلوم تجارة، وبحوزته 10 أقراص مخدرة ومقيم أيضا بنفس المركز.

وتم تحرير محاضر بما أسفرت عنه الحملة، وتم إحالتهم للنيابة العامة والتى تولت التحقيق.

كما تمكنت قوة شرطة من مباحث تنفيذ الأحكام من ضبط هارب من حكم جنائى بالسجن لمدة 3 سنوات، و7 هاربين من حكم حبس جزئى، و5 هاربين من حكم حبس مستأنف فى حملة أمنية مكبرة.

كان مدير أمن الوادى الجديد، اللواء محمد قاسم، قد تلقى بلاغا يفيد بقيام مباحث المديرية بضبط "ع. م"، حاصل على دبلوم صنايع، 25 عاما، ومقيم بمدينة الخارجة، والصادر ضده حكم بالمشدد لمدة ثلاثة سنوات، فى إحدى قضايا الاتجار فى المخدارات، كما تم ضبط 12 هاربا آخرين من أحكام بالسجن الجزئى والمستأنف، وتم تحرير محاضر بإجراءات الضبط وتمت إحالتها إلى النيابة.

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مصر 365