وقفة لذوى الاحتياجات الخاصة أمام مجلس الوزراء للمطالبة بفرص عمل

نظم عدداً من ذوى الاحتياجات الخاصة، وقفة احتجاجية أمام البوابة الخلفية لمجلس الوزراء بشارع حسين حجازى، اليوم الأربعاء، للمطالبة بتوفير فرص عمل، وتقنين أوضاع من يعمل بالمؤسسات الحكوميه منهم.

وقال أحمد عبد العزيز، أحد المحتجين، لـ"اليوم السابع" أن ذوى الاحتياجات الخاصة يطالبون الحكومة بتوفير فرص عمل لهم طبقا لنسبة الـ 5% الخاصة بهم، أو توفير مصدر آخر عن طريق منحهم رخص لإقامة أكشاك حتى يستطيعوا أن ينفقوا على أسرهم.

وفى نفس السياق، طالب محمود رشاد، أحد المحتجين، الدولة بتوفر سكن لذوى الاحتياجات الخاصة حتى يستطيعوا أن يعيشوا حياة طبيعية مثل أى مواطن آخر.

فيما أوضح محمود عبد الكريم، أحد المحتجين، أنه يعمل فى مديرية الضرائب العقارية فى الجيزة منذ 16 سنة، ويتلمس من وزير المالية ورئيس مصلحة الضرائب العقارية بالموافقة على انتدابه من مصلحة الضرائب العقارية إلى هيئه الخدمات الحكومية نظرا لأن يريد تحسين ظروفه المعيشية، مطالباً الدولة بتقنين أوضاع ذوى الاحتياجات الخاصة.

وأكد أنه ينبغى على الدولة تخصيص أماكن لذوى الاحتياجات الخاصة فى المواصلات العامة بشكل أكبر، وتخفيض قيمه الأجرة لهم، وفرض مخالفات مالية كبيرة على من يجلس فى الأماكن المخصصة لذوى الاحتياجات الخاصة بوسائل المواصلات، موضحاً أنه يريد تخفيض قيمه الجمارك الخاصة بالسيارات الطبية المجهزة لذوى الاحتياجات الخاصة.

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