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كاملة ابو ذكرى لبرنامج «الليل واخره»: تأجيل «واحة الغروب» لرمضان 2017

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كاملة ابو ذكرى لبرنامج «الليل واخره»: تأجيل «واحة الغروب» لرمضان 2017 كاملة ابو ذكرى لبرنامج «الليل واخره»: تأجيل «واحة الغروب» لرمضان 2017

كتبت- إنجي لطفي

أكدت المخرجة كاملة ابو ذكرى فى مداخله هاتفيه لـ غدير حسان فى برنامج “الليل واخره” على “الراديو 9090″، تأجيل مسلسل “واحة الغروب” لرمضان 2017،  بسبب صعوبة التحضيرات و بناء الديكور،  حيث تدور احداث الروايه الأصلية لكاتبها بهاء طاهر و التى تقع فى الحقبه من عام 1882 و لمده 4 أو 6 سنوات ولهذا تتطلب الكثير من الجهد لبناء ديكور ضخم يليق بالعمل و انه سيستغرق التحضير من 6 الى 7 اشهر و لهذا قررت تأجيله لرمضان 2017 و اضافت انه تم التعاقد فقط مه الفنانه منة شلبى و الفنان احمد كمال و باقى 10 ترشيحات اخرى لاكتمال فريق العمل .

وعن فيلم “يوم للستات”،  أكدت انها انتهت من نصف مونتاج الفيلم و باقى الميكساج و التلوين والموسيقى التصويرية واشارت الى حبها للسينما اكثر من الدراما بسبب ان كل مشهد من الفيلم مساوى لمجهود حلقه كامله من عمل درامى .

و عن المسرح أكدت انها غير مهتمه بالمسرح بسبب شغفها و حبها للكاميرا.

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