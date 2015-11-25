نجمتنا هذا الأسبوع هي المرأة الأكثر جاذبية على مر الزمن!

في كل أسبوع، سنقدم لك نجمة مميزة بأناقتها وجمالها، وسنسلط الضوء عليها وعلى أبرز إطلالاتها على موقع "سيدتي"، كما سنعلمك خطوطاً بسيطة لتحصلي على أناقة مماثلة لها في صفحات العدد الجديد من مجلة "سيدتي". وهذا الأسبوع، نجمتنا هي المرأة الأكثر جاذبية على مر الزمن "مونيكا بيلوتشي" Monica Bellucci.

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جميع الأنظار كانت موجهة إليها في الفترة الأخيرة بعد مشاركتها في الجزء الجديد من فيلم "جيمس بوند" James Bond الشهير. والمذهل في الأمر أن "بيلوتشي" Bellucci مازالت محافظة على رونقها، وجاذبيتها حتى بعد تجاوزها الخمسين، ،ومازالت إلى اليوم تتهافت عليها دور الأزياء العالمية لإلباسها من أحدث تصاميمها.

غير أن لنجمتنا ذوقاً خاصاً جداً في الموضة، حيث أنها تعشق الإطلالات الأنثوية والتصاميم التي تبرز جاذبيتها من دون مبالغة، لذلك فهي كثيراً ما تختار من مجموعات "دولتشي أند غابانا" Dolce&Gabbana، كما من تصاميم صديقها مصمم الأزياء ذي الأصول التونسية "عز الدين علايا" Azzedine Alaia. ومؤخراً، شاهدناها تتألق بفستان ذي تصميم رائع من المخمل الزيتي من دار "رالف أند روسو" Ralph&Russo.

ومما لاحظناه أيضاً أن مونيكا تعشق قماش الدانتيل إذ أن معظم خياراتها تدور في فلكه، كما تفضل اللون الأسود أو اللون الأحمر، أما القصات فغالباً ما تختارها ضيقة ومكشوفة الأكتاف.

شاهدي هنا أجمل إطلالات نجمتنا لهذا الأسبوع "مونيكا بيلوتشي" Monica Bellucci، وترقبي العدد القادم من مجلة "سيدتي" لتتعلمي كيف تحصلين على إطلالة مشابهة لإطلالتها.

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