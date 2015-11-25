عفة الدباغ تحتفل باليوم الوطني الإماراتي

أطلقت مصممة العبايات المعروفة عفة الدبّاغ Effa تصاميم خاصةً احتفالاً باليوم الوطني في الإمارات، أرادت منها أن تعبر عن العشق الوطني للإمارات، ويمثل تراثها بأسلوب عصري جذاب.

التصميم الأول هو عبارة عن عباية سوداء أنيقة بتصميم رداء ناعم يظهر فيها اللون الأخضر مع حبات لؤلؤ ناعمة على الأكتاف، أما التصميم الثاني فكان جلابية جميلة بتصميم الرداء كذلك ميزها القماش الأنثوي المورد.

نجد في كلا التصميمين حبات اللؤلؤ التي تمثل التراث الإماراتي مع عبارات "الإمارات " و"قلبي"، شاهدي معنا تصاميم عفة الدباغ بمناسبة اليوم الوطني، وشاركينا برأيك.