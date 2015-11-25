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متلازمة ما قبل الطمث ترفع ضغط المرأة وتعرضها لأمراض قاتلة

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متلازمة ما قبل الطمث ترفع ضغط المرأة وتعرضها لأمراض قاتلة متلازمة ما قبل الطمث ترفع ضغط المرأة وتعرضها لأمراض قاتلة
متلازمة ما قبل الدورة الشهرية أو الطمث "PMS" هى حالة مرضية تصف الأعراض الجسدية والنفسية المزعجة والآلام الشديدة التى تصيب السيدات والفتيات البالغات قبل موعدة الدورة الشهرية بيوم واحد تقريباً، ومن أبرز هذه الأعراض: القلق واضطراب المزاج والاكتئاب وآلام الثدى والإعياء والنهم تجاه تناول الطعام، وهى تصيب حوالى 75% من السيدات.

وكشفت مؤخراً دراسة طبية حديثة أشرف عليها باحثون من جامعة ماساتشوستس الأمريكية أن السيدات اللاتى يصبن بمتلازمة قبل الحيض PMS كل شهر ترتفع فرص إصابتهن بمرض ارتفاع ضغط الدم بمعدل ثلاثة أضعاف قبل بلوغ عمر الأربعين.

وحال عدم السيطرة على المرض، فإن ضغط الدم المرتفع يرفع فرص الإصابة بالأزمة القلبية والسكتة الدماغية، ويسهم فى تلف الكلى والعيون، وقد يقود أيضاً للإصابة بمرض الخرف.

وأضافت الدراسة التى شملت 3500 سيدة، يتجاوز عمرهن 25 عاماً، واستمرت لمدة 20 سنة أن بعض الخلل الذى يحدث فى النظام الهرمونى للجسم هو الذى يتسبب فى ارتفاع ضغط الدم ويسبب فى الوقت نفسه الإصابة بمتلازمة ما قبل الحيض.

وأوصى الباحثون السيدات اللاتى يصبن بتلك المتلازمة أن يخضعن لقياس مؤشرات الضغط الدموى بشكل دورى منتظم للتعامل سريعاً مع أى ارتفاع فى قياساته والسيطرة على مرض ارتفاع ضغط الدم بشكل مبكر حال الإصابة به.

وكما كشف الباحثون أن السيدات اللاتى يمتلكن مستويات مرتفعة من فيتامين "ب1" و"ب2" تنخفض فرص إصابتهم بمتلازمة ما قبل الحيض، وكما تقل مؤشرات الضغط الدموى لديهن.

ومن أبرز الأطعمة الغنية بهذه الفيتامينات: الألبان والسبانخ والبقوليات والمكسرات واللحوم الحمراء.

ونشرت هذه النتائج بالمجلة الطبية "American Journal of Epidemiology"، وكما نشرت على الموقع الإلكترونى لصحيفة "ديلى ميل" البريطانية.

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