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الأهلي يحسم موقفه من عودة نيدفيد في يناير

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الأهلي يحسم موقفه من عودة نيدفيد في يناير الأهلي يحسم موقفه من عودة نيدفيد في يناير

أكد سيد عبد الحفيظ مدير الكرة بالأهلي أن ناديه لن يطلب قطع إعارة اللاعب الشاب كريم نيدفيد إلى وادي دجلة في يناير.

وأوضح عبد الحفيظ أن إعارة نيدفيد إلى دجلة لمدة موسم كامل، مؤكدًا أن إدارة ناديه تحترم تعاقداتها.

وأضاف عبر قناة (TEN): "يحق لنا مطالبة دجلة بقطع الإعارة في يناير، ولكننا لم ولن نتقدم بأي طلب بذلك".

ولفت كريم نيدفيد الأنظار بقوة بعد تألقه مع وادي دجلة، وكذلك حرس الحدود الذي لعب له معارًا 6 أشهر الموسم الماضي.

وحول إمكانية إعارة محمد هاني إلى حرس الحدود، رد مدير الكرة بالأهلي: "لم نتلق أي عرض رسمي حتى الآن".

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