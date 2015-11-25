غدا..1300 طبيب مصرى وأجنبى يشاركون في مؤتمر طبى بجامعة أسيوط

تعقد غداً الخميس الجلسة الرسمية للمؤتمر السنوي الرابع لجمعية الطب المتكامل في جامعة أسيوط بحضور الدكتور احمد عبد جعيص القائم بأعمال رئيس جامعة أسيوط.

وينعقد المؤتمر تحت عنوان «الجديد في أمراض القلب والصدر والعلاقة بينهما» وذلك بحضور الدكتور أحمد زكى بدر وزير التنمية المحلية، واللواء مصطفى يسرى محافظ أسوان، والدكتور منصور الكباش رئيس جامعة أسوان، والدكتور محمد الأمين رئيس جامعة النيلين السودانية، والدكتور طارق الجمال عميد طب أسيوط، والدكتور حسين الشريف عميد طب أسوان، ودكتور السجاد الطيب عميد طب النيلين، ورئيسى شرف المؤتمر الدكتور أشرف حاتم أمين المجلس الأعلى للجامعات وأستاذ أمراض الصدر بجامعة القاهرة، والدكتور عمر عواد أستاذ أمراض القلب بجامعة القاهرة صرح بذلك الدكتور مصطفى كمال رئيس جامعة أسيوط السابق ورئيس جامعة بدر الحالي ورئيس مجلس إدارة جمعية الطب التكاملي واضطرابات النوم.