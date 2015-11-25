«خليفة الإنسانية» ترمم ثانوية الزهراء للبنات في أرخبيل سقطرى

تنفيذا لتوجيهات صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة " حفظه الله " وصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة ومتابعة سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير شؤون الرئاسة رئيس مؤسسة خليفة بن زايد آل نهيان للأعمال الإنسانية ..قام فريق من المؤسسة بترميم مدرسة ثانوية الزهراء للبنات في أرخبيل سقطرى التي تعرضت إلى أضرار جسيمة إثر إعصاري تاشابلا وميغ اللذين ضربا الجزيرة قبل عشرة أيام .

وقال مصدر مسؤول في المؤسسة إنه تم شراء مولد كهربائي جديد للمدرسة وذلك بعد أن قام فريق المؤسسة بمسح ميداني لحصر الأضرار التي تعرضت لها الجزيرة جراء الإعصارين.

وأشار إلى أن مدرسة " ثانوية الزهراء " تعد هي الأكبر في سقطرى حيث يبلغ عدد طالباتها أكثر من ألف و/200/ طالبة يدرسن على فترتين صباحية ومسائية .

وذكر المصدر أن مؤسسة خليفة للأعمال الانسانية تواصل حصر الأضرار التي لحقت بالجزيرة وسيقوم فريقها المتواجد هناك بترميم عدد من البنى التحتية ومتابعة إنجاز مستشفى خليفة بن زايد في سقطري.

وأضاف أن المؤسسة أقامت جسرا جويا سيرت من خلاله /16/ طائرة شحن وأربع بواخر شحن حملت جميعها نحو / 12 / ألف طن من المواد الغذائية والإغاثية من خيام وأغطية للمتضررين من سكان الجزيرة.

من جهته عبر سالم داهق علي مدير عام مديرية حديبو - خلال الحفل الذي أقامته المدرسة بمناسبة ترميمها - عن شكره وتقديره للخدمات الإنسانية التي قدمتها دولة الإمارات لسقطرى ولمؤسسة خليفة للأعمال الإنسانية التي يتواجد فريق منها على أرض الجزيرة لتقييم الأضرار فيها والعمل على تقديم كل عون لها .

من ناحيتها شكرت إدارة المدرسة وهيئتها التدريسية .. دولة الإمارات على ما قدمته من عون للجزيرة في مجالات الحياة كافة خاصة إصلاح مباني التعليم وهو مايدل على أصالة القيادة الرشيدة للإمارات وحبها للعمل الإنساني في أي مكان في العالم خاصة لأشقائهم اليمنيين الذين يمرون بظروف صعبة .