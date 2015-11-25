«أوباما» يمنح المخرج «ستيفن سبيلبرج» وسام الحرية

“أفلام سبيلبرج مطبوعة خصوصا بايمان كبير بإنسانيتنا المشتركة” ب تلك الكلمات قدم الرئيس الامريكى أوباما “وسام الحرية” للمخرج السينمائى ستيفن سبيلبرج صاحب أفلام مثل “آي تي” و،”حديقة الديناصورات”، و”أنديانا جونز”

وفسر أوباما منحه أعلى وسام مدني في البلاد. لسبيلبرج ،وقال “قصصه طبعت قصة الولايات المتحدة، فيما طبعت قيمه عالمنا”،و”أفلام سبيلبرج مطبوعة بخيال غير محدود، وعوالم توصف بأدق التفاصيل، وشخصيات تناضل من أجل التحكم بمصائرها”.

وكرم أوباما 17 شخصية في البيت الأبيض امس الثلاثاء، من بينهم الفنانة باربرا سترايسند ،مؤلف الأغاني جيمس تايلور، المغنية غلوريا إستيفان، وزوجها المنتج ومؤلف الأغاني إيميلو إستيفان، عالمة الفضاء كاثرين جونسون، الملحن ستيفن سونديم، وأخرين.