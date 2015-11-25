أخبار عاجلة

ده كلام - سعد الصغير يغني " اصحى الصبح بدري " وسالي : واد يا سعد اصحى يلا -
الأزهر الشريف يدين عملية الدهس في العاصمة السويدية ستوكهولم -
زحام شديد على بوابات دريم بارك للاحتفال بيوم اليتيم -
بالصور.. حفل زفاف جماعي لـ 5 عرائس ضمن احتفالات "يوم اليتيم" بالأقصر -
الشرطة السويدية: اعتقال رجل مشتبه به في هجوم ستوكهولم -
"المرصد السوري": انطلاق طائرات عسكرية من المطار الذي ضربته واشنطن اليوم -
عرض «ابن الريح وقطة بسبع أرواح» في ثان أيام مهرجان شباب الجنوب -
إحالة 24 موظفا وعاملا بـ«أوقاف المنيا» للتحقيق -
ده كلام - وصلة " رقص شرقي " نجم الغناء الشعبي سعد الصغير وسالي : أنت عقدت بنات مصر -
ده كلام - تقليد رائع ومضحك من سعد الصغير لـ" السبكي - شعبان عبدالرحيم - محمد عبدالوهاب - الليثي" -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. الفن و المشاهير
  4. أونا

«أوباما» يمنح المخرج «ستيفن سبيلبرج» وسام الحرية

Google+ Print
«أوباما» يمنح المخرج «ستيفن سبيلبرج» وسام الحرية «أوباما» يمنح المخرج «ستيفن سبيلبرج» وسام الحرية

“أفلام سبيلبرج مطبوعة خصوصا بايمان كبير بإنسانيتنا المشتركة” ب تلك الكلمات قدم الرئيس الامريكى أوباما “وسام الحرية” للمخرج السينمائى ستيفن سبيلبرج صاحب أفلام مثل “آي تي” و،”حديقة الديناصورات”، و”أنديانا جونز”

وفسر أوباما منحه  أعلى وسام مدني في البلاد. لسبيلبرج ،وقال “قصصه طبعت قصة الولايات المتحدة، فيما طبعت قيمه عالمنا”،و”أفلام سبيلبرج مطبوعة بخيال غير محدود، وعوالم توصف بأدق التفاصيل، وشخصيات تناضل من أجل التحكم بمصائرها”.

وكرم أوباما 17 شخصية في البيت الأبيض امس الثلاثاء، من بينهم الفنانة باربرا سترايسند ،مؤلف الأغاني جيمس تايلور، المغنية غلوريا إستيفان، وزوجها المنتج ومؤلف الأغاني إيميلو إستيفان، عالمة الفضاء كاثرين جونسون، الملحن ستيفن سونديم، وأخرين.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

أونا