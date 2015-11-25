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نبيل العربى يعلن التضامن التام مع تونس ومساندتها فى حربها ضد الإرهاب

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نبيل العربى يعلن التضامن التام مع تونس ومساندتها فى حربها ضد الإرهاب نبيل العربى يعلن التضامن التام مع تونس ومساندتها فى حربها ضد الإرهاب
أعرب الدكتور نبيل العربى الأمين العام لجامعة الدول العربية عن تضامنه التام مع تونس رئيساً وحكومةً وشعباً فى مواجهة الإرهاب الذى يحاول النيل من النموذج الراقى الذى قدمته تونس وشعبها فى عملية الانتقال الديمقراطى السلمى واستعادة الأمن والاستقرار ونهوض الاقتصاد.

وندد الأمين العام وبأشد العبارات بالحادث الإرهابى الجبان الذى استهدف إحدى حافلات الأمن الرئاسى فى تونس العاصمة، مما أدى إلى سقوط العشرات من الضحايا والمصابين الأبرياء.

وأكد الأمين العام على وقوف جامعة الدول العربية بجانب تونس، وعلى ضرورة توفير كل الدعم اللازم للحكومة التونسية ومساندة جهودها فى مكافحة الإرهاب، مشدداً على أهمية تضافر كل الجهود العربية والدولية من أجل اقتلاع هذه الآفة الخطيرة من جذورها وتجفيف منابعها.

وأعرب الأمين العام عن خالص تعازيه ومواساته لأسر الضحايا وللشعب التونسى الشقيق، متمنياً الشفاء العاجل للجرحى والمصابين.

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مصر 365