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التضامن توقع بروتوكولا مع صندوق تحيا مصر لتطوير مؤسسات رعاية الأطفال

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التضامن توقع بروتوكولا مع صندوق تحيا مصر لتطوير مؤسسات رعاية الأطفال التضامن توقع بروتوكولا مع صندوق تحيا مصر لتطوير مؤسسات رعاية الأطفال
وقعت غادة والى، وزيرة التضامن الاجتماعى، ومحمد عشماوى المدير التنفيذى لصندوق تحيا ، اليوم الأربعاء، بروتوكول تعاون لتطوير البنية التحتية والبرامج التدريبية لمؤسسات الأطفال بلا مأوى، بقيمة 114 مليون جنيه، لتنفيذ استراتيجية الوزارة فى التصدى لظاهرة أطفال بلا مأوى، والتى تبلغ القيمة الإجمالية لها 164 مليون جنيه، بحضور المهندس شريف إسماعيل رئيس رئيس مجلس الوزراء.

وقال غادة والى، وزيرة التضامن الاجتماعى، على هامش توقيع البروتوكول، إن المشروع يهدف بالتعاون مع "تحيا مصر" لتطوير البنية التحتية فى مؤسسات الرعاية الاجتماعية، وإعادة تأهيل وحماية ودمج 80% من الأطفال الموجودين فى الشارع، كما يتم تطوير 83 مكتب استشارات أسرية و82 مكتب مراقبة اجتماعية، وكذلك تشكيل فرق للعمل مع الأطفال بالشارع من خلال وحدات خدمات متنقلة تقدم خدمات صحية للأطفال المستهدفين ومنها علاج فيروس سى.

وأكدت غادة والى أن هذا البروتوكول يأتى فى إطار تنفيذ استراتيجية لمعالجة هذه الظاهرة، وينفذ فى 10 محافظات الأكثر كثافة، طبقا للحصر الذى أعدته وزارة التضامن الاجتماعى والتى يتواجد بها نسبة 83% من إجمالى أطفال بلا مأوى على مستوى الجمهورية والأطفال الذى قدر عددهم الإجمالى بحوالى 22 ألف طفل، لافتة إلى أن المشروع يزيد سعة المؤسسات التى سيتم تطويرها من خلال الهيئة الهندسية بالقوات المسلحة، كمآ يرفع كفاءتها لتقديم أعلى مستويات الرعاية إضافة إلى تدريب مقدمى الخدمة والأخصائيين النفسيين والاجتماعيين، ويتم تطوير ورش للتدريب المهنى وفقا لأفضل الممارسات وتعمل عدد من مؤسسات المجتمع المدنى كشريك أساسى مع الوزارة فى تنفيذ هذه الاستراتيجية.

وأوضحت وزيرة التضامن، أن من مهام فرق الشارع والوحدات المتنقلة هو زرع جسور الثقة مع الأطفال، من خلال تقديم وجبات وخدمات صحية وتشجيعهم على ممارسة الرياضة والموسيقى، من خلال انتظامهم فى مؤسسات الرعاية الاجتماعية بدلاً من الشارع أو المساعدة للعودة لأسرته، مع تطوير قدرات مؤسسات الرعاية الاجتماعية والبيئة التحتية.

وأشارت وزيرة التضامن إلى أن الرئيس عبد الفتاح السيسى وجه بتوفير الرعاية الكاملة لهؤلاء الأطفال، من خلال تطوير البنية التحتية لمؤسسات الرعاية الاجتماعية، ووضع برامج وتعليمهم والكشف عليهم وعلاج من يثبت إصابته بأى أمراض، وهو ما يتم العمل به حالياً.
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مصر 365

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