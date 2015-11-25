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لعبة في الجول – أبو تريكة يختار: (4) هذا هو الهدف الذي كنت أتمنى تسجيل مثله

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لعبة في الجول – أبو تريكة يختار: (4) هذا هو الهدف الذي كنت أتمنى تسجيل مثله لعبة في الجول – أبو تريكة يختار: (4) هذا هو الهدف الذي كنت أتمنى تسجيل مثله

الحلقة الرابعة من رحلتنا مع طائرة أبو تريكة.. هذه الصورة التي باتت علامة تجارية لنجم الكرة المصرية، وتبادر لذهنك دوما حين تتذكر أهدافا لا تنسى لصاحب القميص رقم 22.

أهداف مبهرة ربما مثل قذيفته في الصفاقسي التونسي أو ممتعة كتصويبته من خارج منطقة الجزاء في أول دربي يخوضه بالقميص الأحمر.

هناك أهداف راوغ فيها أبو تريكة خصومه باستمتاع، وأهداف جلبت لمصر وللأهلي بطولات.

أهداف هو اسم السلسلة الجديدة التي تقدمها لعبة FilGoal.com..

وقدم FilGoal.com 3 حلقات قبل اليوم الأربعاء.. طالعهم من هنا:

أبو تريكة يختار: (1) هذا هو أجمل هدف سجلته في حياتي

أبو تريكة يختار: (2) هذا الهدف لم أتوقع أبدا أن أسجله

أبو تريكة يختار: (3) هذا هو أصعب هدف في مسيرتي

وهذه هي الحلقة الرابعة من حوار FilGoal.com مع أبو تريكة. السؤال جاء كالآتي: ما هو الهدف الذي كنت تتمنى تسجيل مثله في مسيرتك؟

أجاب أبو تريكة لـFilGoal.com "بالطبع، هدف الأسطورة مارادونا مع منتخب الأرجنتين في مرمى إنجلترا في مونديال 1986".

وأوضح "مارادونا راوغ كل من قابله، وسجل هدفا بات علامة مسجلة باسمه".

وأضاف الماجيكو "هناك أيضا هدف ليونيل ميسي مع برشلونة في بايرن ميونيخ في دوري أبطال أوروبا الموسم الماضي".

وأكمل "ميسي راوغ بواتنج بطريقة رائعة. كان هدفا مبهرا لا يخرج إلا من الساحر".

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فيديو اليوم السابع