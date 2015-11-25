جنايات قنا تستأنف محاكمة 74 إخوانيا فى أحداث الشغب بمديرية أمن أسوان

تستأنف محكمة جنايات قنا، برئاسة المستشار مصطفي محمد لطفى، اليوم الأربعاء، محاكمة 74 متهماً من جماعة الإخوان الإرهابية بتهمة التعدى على قيادات مديرية أمن أسوان، خلال أحداث الشغب عقب فض اعتصامى رابعة والنهضة، فيما لم يصل المتهمون للمحكمة حتى كتابة هذه السطور.

وكانت المحكمة فى الجلسات الماضية استمعت إلى شهود من قوات الأمن بأسوان، ووجهت النيابة للمتهمين تهم الانضمام لجماعة محظورة وحيازة مفرقعات وإتلاف منشآت عامة وترويع الآمنين، وتعطيل المواصلات العامة والخاصة وإثارة الشغب والتجمهر وسحل وتعذيب عدد من قيادات مديرية أمن أسوان السابقين، خلال أحداث العنف والشغب بمحيط ديوان عام المحافظة، عقب فض اعتصامى رابعة والنهضة.

يذكر أن إجمالى المتهمين 74 من بينهم 54 متهما محبوسا، وأبرز المتهمين خالد القوصى، أمير الجماعة الإسلامية، نائب أمين عام حزب البناء والتنمية بأسوان، و3 من أعضاء مجلسى الشعب والشورى السابقين وهم الدكتور موسى على، ومحمد حسنين الكلحى، وصلاح موسى، والمهندس أسامة حسنين، مسؤول المكتب الإدارى للجماعة بأسوان، ونقيب المهندسين بالمحافظة سابقا وشقيق النائب السابق محمد العمدة.