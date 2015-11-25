اجتماع في الزمالك برئاسة مرتضى من أجل المدرب الجديد

يجتمع مجلس إدارة الزمالك اليوم الأربعاء، بحضور رئيس النادي مرتضى منصور من أجل دراسة ملف المدرب الفني الجديد للفريق خلفا لجوزفالدو فيريرا.

ولايزال البحث جاريا في الزمالك عن خليفة لجوزفالدو فيريرا الذي ترك إرثا كبيرا لمن سيخلفه، يجب فيه أن يحافظ على ما قدمه الفريق الأبيض تحت قيادة الرجل البرتغالي في الموسم المنصرم.

ولذلك، يتأنى الزمالك في دراسة كافة العروض التي وصلته من وكلاء مدربين، رغم أنه بات يمتلك بالفعل قائمة مختصرة تضم 5 سير ذاتية.

ويدخل مجلس إدارة الزمالك في اجتماع في الثانية ظهر اليوم، من أجل الإطلاع على كافة مستجدات المفاوضات مع المدربين الأجانب.

ويريد مجلس إدارة القلعة البيضاء الاستقرار على اسم المدرب الأجنبي سريعا، حيث سيدخل الفريق معسكرا في تونس في الفترة من 2 وحتى 11 من شهر ديسمبر المقبل، استعدادا لعودة الدوري.

قائمة قوية

الزمالك يمتلك قائمة قوية من المدربين المرشحين لتدريب الفريق الأبيض، وهو ما سيكون محل نقاش مجلس الإدارة اليوم.

وتضم القائمة أسماء مثل الهولندي المخضرم مارتن يول المدير الفني السابق لتوتنام الإنجليزي، والبرازيلي ماركوس باكيتا والروماني لوران ريجيكامب.

وطلب يول الحصول على 80 ألف دولار كراتب شهري للموافقة على تدريب الزمالك. ( اقرأ التفاصيل )

تعرف أكثر على مارتن يول

وتعرض أيضا على ريجيكامب

ولكن مجلس الزمالك وضع شروطا محددة يريد توافرها في المدرب الجديد، كان أبرزها أن لا يزيد راتبه عما كان يحصل عليه سابقه فيريرا 50 ألف دولار شهريا. "طالع معايير الزمالك للمدرب الجديد"

وبناء على المعايير المحددة من مجلس الزمالك، بات باكيتا هو الأقرب لتولي تدريب الزمالك خلال الساعات المقبلة، خاصة بعد أن أكد صاحب الـ 57 عاما بنفسه في تصريحات لقناة الدوري والكأس القطرية، أنه بالفعل وافق على عرض الزمالك المقدم له، ولا ينتظر سوى الاتفاق على الجهاز المعاون قبل تولي المهمة رسميا. "طالع تفاصيل تأكيد باكيتا لعرض الزمالك"

تعرف أكثر على باكيتا

الزمالك بدأ يتحرك في كل الاتجاهات، ولم يقتصر الأمر على مفاوضة مدرب واحد. فهو يريد أن يصل لصيغة اتفاق مبدئي مع أكثر من مدرب.

وما هو أكيد حتى الآن، أن الزمالك لم يستقر على اسم بعينه بعد، ولا تزال كل الخيارات موجودة في السباق.

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