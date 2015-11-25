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بعد سهرة حمراء.. تاجران يتخلصان من جثة فتاة توفيت بجرعة مخدرات فى الرحاب

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بعد سهرة حمراء.. تاجران يتخلصان من جثة فتاة توفيت بجرعة مخدرات فى الرحاب بعد سهرة حمراء.. تاجران يتخلصان من جثة فتاة توفيت بجرعة مخدرات فى الرحاب
كشفت تحقيقات نيابة القاهرة الجديدة، بإشراف المستشار شريف عبد المنعم مدير النيابة، عن لغز العثور على جثة فتاة ملقاة بحديقة عقار بمدينة الرحاب.

وتبين من التحريات والتحقيقات، أن الفتاة كانت برفقة تاجران استأجرا شقة بمدينة الرحاب لقضاء سهرة مع الفتاة وتعاطى المخدرات، إلا أن المتوفية أخذت جرعة مخدرات زائدة فلفظت أنفاسها الأخيرة، إرتبك المتهمان وقررا التخلص من جثة الفتاة بلفها فى قماش وإلقاء جثتها فى حديقة العقار وفرا هاربين بالاتفاق مع حارس العقار الذى قام باستئجار الشقة لهما.

وتبين من مناظرة الجثة وجود أثار لحقن فى جسدها، وتم القبض على المتهمين وحارس العقار، وإحالتهم للنيابة.
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مصر 365