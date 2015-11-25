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الجيش السوري ينجح فى تحرير الطيار الروسى الذى أسقطت تركيا طائرته أمس

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الجيش السوري ينجح فى تحرير الطيار الروسى الذى أسقطت تركيا طائرته أمس الجيش السوري ينجح فى تحرير الطيار الروسى الذى أسقطت تركيا طائرته أمس

أعلن السفير الروسي في فرنسا ” الكسندر اورلوف” اليوم الأربعاء، نجاح قوات الجيش السورى التابع للرئيس بشارالأسد فى تحرير الطيار الثاني للمقاتلة الروسية التي أسقطتها تركيا  أمس الثلاثاء ،موضحا انه بالطريق لنقلة إلى القاعدة الجوية الروسية”

 ومن ناحية أخرى أكد السفير الروسي أن بلاده على استعداد لتشكيل “هيئة أركان مشتركة” ضد تنظيم “داعش”،و تضم فرنسا ، الولايات المتحدة ،وحتى تركيا بالرغم من تصاعد التوتر بين أنقرة وموسكو.، وقال “إننا مستعدون، للتخطيط معا لضربات على مواقع “داعش” ولتشكيل هيئة أركان مشتركة من أجل ذلك مع فرنسا وأميركا، وكل الدول الراغبة في المشاركة في هذا الائتلاف”، مضيفا “إن كان الأتراك يرغبون في ذلك أيضا، فإننا نرحب بهم”.

من جهتها، أكدت قناة “الميادين” بأن قوات حكومية سورية أنقذت طياراً روسياً وأنه وصل إلى قاعدة حميميم ،حيث مقر القوات الروسية في سوريا. وكان طيارا الطائرة قد قفزا منها بمظلتيهما خلال سقوطها، وأعلن مسلحون من المعارضة لاحقا مقتل أحدهما.

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