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رئيس جامعة المنيا يترأس مجلس كلية الزراعة لمناقشة جودة التعليم

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رئيس جامعة المنيا يترأس مجلس كلية الزراعة لمناقشة جودة التعليم رئيس جامعة المنيا يترأس مجلس كلية الزراعة لمناقشة جودة التعليم

جانب من الاجتماع

ناقش صباح اليوم مجلس كلية الزراعة  بجامعة المنيا الإستعدادات النهائية لتقدم الكلية للإعتماد إلي الهيئة القومية لضمان جودة التعليم والإعتماد.

عقد الاجتماع برئاسة الدكتور جمال الدين علي أبو المجد رئيس جامعة المنيا، وبحضور الدكتور السيد عبده القائم بأعمال عمادة الكلية، والدكتور أحمد شوقي زهران مدير وحدة الجودة والإعتماد بالجامعة، ووكلاء الكلية ورؤساء الأقسام وأعضاء هيئة التدريس.

ومن جانبه أشاد الدكتور أبو المجد، بالجهد المبذول من مجلس الكلية، مطالبًا الجميع ببذل المزيد من الجهد لإستيفاء معايير الجودة والإعتماد بالكلية، حيث تعتبر كلية الزراعة من أقدم كليات الزراعة علي مستوي جامعات وتكتسب قيمة علمية كبيرة لما تضمه أسرة أعضاء هيئة التدريس بالكلية من علماء متميزيين عربيًا وأفريقيًا وعالميًا.

 

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