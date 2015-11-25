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أسطوانة غاز بأحراز «خلية اوسيم» مدون عليها: «المرة التانية بجد»

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أسطوانة غاز بأحراز «خلية اوسيم» مدون عليها: «المرة التانية بجد» أسطوانة غاز بأحراز «خلية اوسيم» مدون عليها: «المرة التانية بجد»

صورة أرشيفية

بدأت محكمة جنايات الجيزة برئاسة المستشار محمد ناجي شحاتة فض الأحراز في قضية “خلية أوسيم”، لتٌثبت المحكمة ، وجود أسطوانتي غاز ، صغيرتي الحجم ، قدرت المحكمة طولها بثلاثين سنتيمتر موصول بها بطاريات ومفتاح تشغيل .

تدخلت عضوة من دفاع المتهمين ، سائلة المحكمة اذا كانت الإسطوانة فارغة من عدمه، ليجيب القاضي بأنه بفحصهما ظاهرياً تبين انهما فارغتين، لتٌثبت المحكمة بعد إعتذارها للموجودين بالقاعة العبارة المدونة على الإسطوانتين “المرة التانية بجد”، لتشير المحكمة بأن التوقيع على تلك الرسالة منسوبًا لـ”مجهولين”.

وكشف عرض الأحرازكذلك عن مقص حديدي و أجنة حديدية خاصة بالمتهم “ياسر عبد الناصر” فضلاً “شمروخ” تم العثور عليه أمام بوابة “مركز مدينة أوسم” إضافة الى مجموعة طلقات من عيار ” 762 * 932″ عددها 38.

وإتهمت النيابة المتهمين وعددهم 30 إتهامات بتأسيس وإدارة خلية إرهابية تهدف لتعطيل الدستور و القانون وتهدف للإعتداء على الممتكلات العانة و الخاصة و تهديد رجال الضبط القضائي مستخدمةً في ذلك العنف و الإرهاب .

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