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تنفيذ مبادرة «رسالة فخر واعتزاز» في جميع إمارات الدولة

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تنفيذ مبادرة «رسالة فخر واعتزاز» في جميع إمارات الدولة تنفيذ مبادرة «رسالة فخر واعتزاز» في جميع إمارات الدولة

أعلن مكتب شؤون أسر الشهداء - بالتعاون مع جمعية البيت متوحد - تنفيذ مبادرة " رسالة فخر واعتزاز" عبر منصات الفيديو تم توزيعها في أماكن حيوية في إمارات الدولة كافة .. وذلك خلال الفترة من/ 28 من شهر نوفمبر الجاري إلى السابع من شهر ديسمبر المقبل.

تهدف المبادرة لإتاحة الفرصة أمام الجميع للمشاركة والتعبير عن مشاعر الافتخار والتقدير والاعتزاز بشهدائنا الأبطال الذين قدموا التضحيات من أجل الوطن ورفعته  ولإفساح المجال أمام أكبر عدد ممكن من المشاركات في الحملة الوطنية لإحياء يوم الشهيد في الـ/ 30 / من نوفمبر.

وستتوفر منصات الفيديو في الأماكن التالية في أبوظبي " ياس مول وبوادي مول " وفي دبي " مول الإمارات " وفي الشارقة " ميغا مول " وفي عجمان " عجمان سيتي سنتر" وفي أم القيوين " كارفور ماركت " وفي رأس الخيمة " المنار مول " وفي الفجيرة " الفجيرة سيتي سنتر" .

وسيساعد فريق من متطوعي " برنامج تكاتف " الزوار بشرح طريقة تسجيل مقاطع الفيديو عبر المنصات وستجمع بعد ذلك محتوى المواد الفيلمية لإنتاج مقاطع تشمل المساهمات لمشاركتها عبر مواقع التواصل الاجتماعي والموقع الإلكتروني.

وكان مكتب شؤون أسر الشهداء قد أعلن في وقت سابق عن اعتماده أربعة نشاطات رئيسية على مستوى الدولة لتكريس احتفاء مختلف الجهات المعنية والمجتمع بذكرى شهداء الإمارات الذين قدموا أرواحهم فداء للوطن.

وتتضمن إلى جانب رسائل الفخر والاعتزاز عبر منصات الفيديو .. تقديم  الخدمة المجتمعية التطوعية والتفاعل مع وسم الحملة عبر وسائل الإعلام الإجتماعي / # لن_ننسى_تضحياتهم / ودقيقة الدعاء الصامت في الثلاثين من نوفمبر في الساعة الحادية عشر والنصف صباحا.

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