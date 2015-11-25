«العصار» يلتقي نائب وزير الصناعة الروسي لبحث التعاون المشترك

استقبل الدكتور محمد سعيد العصار السيد اليسكندر بوتابوف نائب وزير الصناعة والتجارة والوفد المرافق له بمقر ديوان عام الوزارة بالقاهرة ، وأعرب العصار خلال لقاءهما عن تعازيه لروسيا حكومة وشعبا للأحداث الأخيرة،مؤكدا علي استمرار تضافر الجهود بين الدولتين في مواجهة التطرف والإرهاب، كما أكد العصار أن الإمكانيات الصناعية المتطورة والتكنولوجيا المتقدمة لمصانع الإنتاج الحربي تشجع على إقامة تعاون جيد بين مصانع وزارة الإنتاج الحربي المصرية والصناعات الدفاعية الروسية بما يحقق المصلحة للطرفين وناقش الجانبان آليات هذا التعاون .

وأشاد بوتابوف بمتانة العلاقات المصرية الروسية وأكد على ضرورة استمرار التعاون في المجالات المختلفة وخاصة التصنيع والتدريب الفني من خلال الاستغلال الأمثل لإمكانيات مصانع الإنتاج الحربي في زيادة حجم الاستثمار بين الدولتين ، كما أضاف أن هذا التعاون يمكن أن يمثل إضافة جديدة للعلاقات المصرية الروسية والتي شهدت ازدهاراً في الفترة القريبة الماضية برعاية الرئيسين الروسي والمصري .