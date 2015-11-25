فيديو| فنانون مصريون يتضامنون مع تونس ضد الإرهاب

تضامن عدد من الفنانين المصريين، مع تونس بعد الحادث الإرهابي الذي استهدف حافلة تابعة للأمن الرئاسي التونسي أمس الثلاثاء وراح ضحيته 11 قتيلا و14 مصابا.

ووجه كل من خالد أبو النجا وهنا شيحة وكندة علوش ونجلاء بدر وعمرو يوسف وسلوي خطاب رسالة إلي الشغب التونسي.

وقال أبو النجا، في بداية الفيديو: “نحن في شارع الحبيب بورقيبة في وسط الأحداث ونوجه رسالة للعالم أننا في بلدنا العربي تونس ومهما حدث سنظل ندعمه”.

وقالت نجلاء بدر، اننا ننعي جميع الشهداء وجميعنا نتحد ضد الإرهاب وليس في تونس فقط ولكن في بلدنا مصر وأيضا سوريا وكل الدول العربية.