نيستلروي عن ديباي: ليس مستعدا لأن يكون أسطورة

يؤمن رود فان نيستلروي مهاجم مانشستر يونايتد السابق، أن ميمفيس ديباي مهاجم الفريق الحالي ومواطنه ليس مستعدا بعد لأن يكون أسطورة في مانشستر يونايتد.

مانشستر يونايتد أنفق 25 مليون استرليني لضم ديباي خلال فترة الانتقالات الصيفية قادما من بي آس في أيندهوفين.

ولم يسجل اللاعب صاحب الـ 21 عاما سوى هدفين فقط مع الفريق ببطولة الدوري حتى الأن في 9 مباريات خاضها.

وقال فان نيستلروي في تصريحات صحفية: "ديباي لديه القدرات الفنية وأنا أعرف الغرض من سؤالك في هذا التوقيت".

وأضاف "لتكون لاعبا مؤثرا في مانشستر يونايتد يجب أن تصنع الفارق في العديد من المباريات، وهذا ليس متوفرا بعد في ديباي الأن".

فان نيستلروي أتبع "ديباي سيتحسن وأنا واثق من ذلك، سيكون أفضل مما هو عليه الأن وأكثر تأثيرا، فعندما عملنا سويا في منتخب هولندا لفترة قصيرة، رأيت فيه لاعبا رائعا يمكنه التطور".